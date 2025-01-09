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Saçmabahar bitiyor; İstanbul'a o tarihte soğuk hava uyarısı!

Meteoroloji uzmanlarının son değerlendirmelerine göre, Cumartesi günü itibarıyla İstanbul ve Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege ve Akdeniz’in batı kesimlerinde etkili olacak şiddetli yağışlar bekleniyor.

Saçmabahar bitiyor; İstanbul'a o tarihte soğuk hava uyarısı!

Hafta başında soğuk havanın da etkisini göstermesiyle birlikte sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanacak.

İstanbul'da sıcaklıklar 10 derecenin altına inerken, Trakya ve iç kesimlerde kar yağışı ihtimali de gündemde. Özellikle Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor.

Ege ve Akdeniz’de Şiddetli Yağış Uyarısı

Cumartesi günü başlayacak yağışların Ege ve Akdeniz'in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle kıyı bölgelerinde yerel su baskınları yaşanabileceği için tedbirli olunması öneriliyor.

Soğuk Hava Trakya'dan Giriş Yapıyor

Hafta başında Trakya ve iç kesimlerde soğuk hava dalgası etkisini artıracak. Bölgede sıcaklıkların aniden düşmesiyle birlikte kar yağışı görülebilir. Uzmanlar, ulaşımda aksamalar ve buzlanma riskine karşı vatandaşları uyarıyor.

Vatandaşlara Önemli Uyarılar

Şiddetli yağışlara karşı önlem alınmalı, dere yatakları ve riskli bölgelerde dikkatli olunmalıdır.

Trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı sürücüler uyarılmaktadır.
Soğuk havanın etkisiyle artabilecek sağlık sorunlarına karşı tedbirli olunmalıdır.

Kaynak: Meteoroloji verilerine göre, bu hava olaylarının birkaç gün boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Güncel hava durumu bilgilerini takip etmek için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi ve yerel kaynaklardan bilgi alabilirsiniz.

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