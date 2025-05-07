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Ruslar itiraf etti; Hint uçakları bu Türk silahı yüzünden düştü

📌 Pakistan sınırına yakın bölgede düşen Hindistan’a ait Rafale savaş uçaklarının ardından gözler Türk yapımı KORAL sistemine çevrildi.

Ruslar itiraf etti; Hint uçakları bu Türk silahı yüzünden düştü

Geçtiğimiz günlerde Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait birkaç Rafale savaş uçağı, Pakistan sınırına yakın bir bölgede düştü. Olay sonrasında Asya basınında yayılan iddialar ise oldukça çarpıcı: Uçakları, Türk savunma sanayisinin gururu KORAL sistemi mi etkisiz hale getirdi?


Tanıklar Konuştu: Elektronik Cihazlar Susturuldu 📵

Olay yerindeki görgü tanıkları, kazaların yaşandığı sırada cep telefonlarının çekmediğini ve elektronik cihazların çalışmadığını belirtti. Bu bilgiler, bölgede güçlü bir elektronik harp müdahalesi yaşandığına dair şüpheleri artırdı.

🛰️ Bu tür kesintiler, yalnızca gelişmiş elektronik karıştırma sistemleriyle mümkün olabilir. Tam bu noktada ASELSAN’ın geliştirdiği KORAL sistemi akıllara geldi.


Pakistan KORAL'ı Kullandı mı? İddialar Şaşırttı

Hint medyasında yayılan iddialara göre Türkiye, KORAL sistemini Pakistan’a teslim etti. Bu sistemin, Hindistan’a ait uçakları hedef aldığı öne sürüldü. Ancak şu ana kadar ne Türkiye ne de Pakistan tarafından bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

🔍 Yine de iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin son dönemde hız kazandığı, uluslararası uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor.


KORAL'ın Gücü Daha Önce Rusya’yı Bile Endişelendirdi

KORAL’ın etkisi yalnızca Hindistan değil, Rusya tarafından da kabul edilmişti. Rusya Jeopolitik Sorunlar Akademisi’nden Konstantin Sivkov, KORAL hakkında “S-400 sistemlerini kör edebilir” uyarısında bulunmuştu. Bu açıklama, sistemin etkinliğine dair önemli bir dış kaynak teyidi olarak dikkat çekiyor.

⚠️ Diğer bir Rus radar uzmanı ise KORAL’ın, “bölgedeki tüm radar sistemlerini etkisiz hale getirdiğine dair duyumlar aldık” sözleriyle sistemi “son derece tehlikeli” olarak nitelendirmişti.


Askeri Dengenin Yeni Belirleyicisi: Elektronik Harp

Bu olay, modern savaş alanlarında artık yalnızca fiziksel gücün değil, sinyal üstünlüğünün de belirleyici olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İddialar henüz resmiyet kazanmasa da, Türkiye’nin savunma teknolojilerinin geldiği nokta küresel bir etki yaratmaya devam ediyor.

🌐 KORAL gibi sistemler, yalnızca cephede değil, diplomatik masada da etkisini gösteriyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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