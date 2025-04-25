Rus profesör kötü haberi verdi! İstanbul alarmı; Artık uzak değil

Uzmanlar, Marmara Denizi altındaki sismik hareketliliğin tehlikeli bir seviyeye ulaştığını belirterek İstanbul için “büyük deprem artık uzak değil” mesajı verdi.

📢 Rus Bilim İnsanları Alarm Verdi: Stres Birikimi Artıyor!

Turkrus’ta yer alan habere göre, Moskova merkezli Jeofizik Enstitüsü’nden Profesör Aleksandr Kuzin, İstanbul’da yaşanan orta büyüklükteki depremlerin ciddi bir riskin habercisi olduğunu vurguladı. Kuzin açıklamasında,

"Bu depremler, İstanbul’un altındaki fay hatlarında stres biriktiğini gösteriyor. Büyük bir yıkım potansiyeli taşıyan senaryo artık uzak bir ihtimal değil," dedi.

Ayrıca Profesör Kuzin, 1999 Gölcük depreminin ardından bölgede enerji birikiminin devam ettiğini ve özellikle İstanbul'un Avrupa yakasında riskin yüksek olduğunu belirtti.

🌊 Marmara Denizi Altındaki Hareketlilik Giderek Artıyor

Jeofizikçi Andrey Demin de Marmara Denizi’nin altındaki segmentlerin her geçen yıl daha belirgin şekilde hareket ettiğini kaydetti.

“Bu tür depremler İstanbul’a yaklaşan bir uyarıdır. Türkiye’deki yapı stoğu ve şehirleşme yoğunluğu dikkate alındığında, hazırlık seviyesi halkın güvenliği için kritik önemde,” ifadelerini kullandı.

Demin, Türkiye'deki mevcut yapıların deprem riskine karşı yeterli dayanıklılığı bulunmadığına dikkat çekerek, acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

👨‍👩‍👧 İstanbul’da Yaşayan Rus Vatandaşlar Deprem Korkusunu Anlattı

Deprem sırasında İstanbul’da bulunan Rus vatandaşlar da yaşadıkları korku dolu anları basına anlattı.

33. katta yaşayan Yuliya K., “Binamız resmen sallandı. Çocuklarımla yerde sürünerek kaçtık. Eşim İstanbul’u terk etmemizi istiyor,” dedi.

Marmara fayına yakın bir evde yaşayan Valentina ise, “Bebeğimizi ve evcil hayvanlarımızı alıp kaçtık. Gerçekten çok korkutucuydu,” sözleriyle yaşadığı paniği dile getirdi.

📌 İstanbul İçin Deprem Gerçeği: Bilimsel Konsensüs Sağlandı

Rus bilim insanlarına göre Marmara Denizi’nde beklenen büyük deprem artık sadece bir varsayım değil, bilimsel bir konsensüs haline geldi. Uzmanlar, hem Türkiye’nin hem de İstanbul’un acil eylem planlarını güncellemesi gerektiği konusunda birleşiyor.