GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Rus profesör kötü haberi verdi! İstanbul alarmı; Artık uzak değil

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Rus basınında dikkat çeken uyarılar yapıldı.

Rus profesör kötü haberi verdi! İstanbul alarmı; Artık uzak değil

Uzmanlar, Marmara Denizi altındaki sismik hareketliliğin tehlikeli bir seviyeye ulaştığını belirterek İstanbul için “büyük deprem artık uzak değil” mesajı verdi.

📢 Rus Bilim İnsanları Alarm Verdi: Stres Birikimi Artıyor!

Turkrus’ta yer alan habere göre, Moskova merkezli Jeofizik Enstitüsü’nden Profesör Aleksandr Kuzin, İstanbul’da yaşanan orta büyüklükteki depremlerin ciddi bir riskin habercisi olduğunu vurguladı. Kuzin açıklamasında,

"Bu depremler, İstanbul’un altındaki fay hatlarında stres biriktiğini gösteriyor. Büyük bir yıkım potansiyeli taşıyan senaryo artık uzak bir ihtimal değil," dedi.

Ayrıca Profesör Kuzin, 1999 Gölcük depreminin ardından bölgede enerji birikiminin devam ettiğini ve özellikle İstanbul'un Avrupa yakasında riskin yüksek olduğunu belirtti.

🌊 Marmara Denizi Altındaki Hareketlilik Giderek Artıyor

Jeofizikçi Andrey Demin de Marmara Denizi’nin altındaki segmentlerin her geçen yıl daha belirgin şekilde hareket ettiğini kaydetti.

“Bu tür depremler İstanbul’a yaklaşan bir uyarıdır. Türkiye’deki yapı stoğu ve şehirleşme yoğunluğu dikkate alındığında, hazırlık seviyesi halkın güvenliği için kritik önemde,” ifadelerini kullandı.

Demin, Türkiye'deki mevcut yapıların deprem riskine karşı yeterli dayanıklılığı bulunmadığına dikkat çekerek, acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

👨‍👩‍👧 İstanbul’da Yaşayan Rus Vatandaşlar Deprem Korkusunu Anlattı

Deprem sırasında İstanbul’da bulunan Rus vatandaşlar da yaşadıkları korku dolu anları basına anlattı.

33. katta yaşayan Yuliya K., “Binamız resmen sallandı. Çocuklarımla yerde sürünerek kaçtık. Eşim İstanbul’u terk etmemizi istiyor,” dedi.

Marmara fayına yakın bir evde yaşayan Valentina ise, “Bebeğimizi ve evcil hayvanlarımızı alıp kaçtık. Gerçekten çok korkutucuydu,” sözleriyle yaşadığı paniği dile getirdi.

📌 İstanbul İçin Deprem Gerçeği: Bilimsel Konsensüs Sağlandı

Rus bilim insanlarına göre Marmara Denizi’nde beklenen büyük deprem artık sadece bir varsayım değil, bilimsel bir konsensüs haline geldi. Uzmanlar, hem Türkiye’nin hem de İstanbul’un acil eylem planlarını güncellemesi gerektiği konusunda birleşiyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
İstanbul'dan sonra o ilimizi işaret etti! Eli kulağında diyerek açıkladı İstanbul'dan sonra o ilimizi işaret etti! Eli kulağında diyerek açıkladı
Sakın almayın; Türkiye'deki 8 sucuk markası hileli çıktı Sakın almayın; Türkiye'deki 8 sucuk markası hileli çıktı
Koç Holding'de ortalık karıştı; Deprem yaşandı Koç Holding'de ortalık karıştı; Deprem yaşandı
Türkiye'nin kardeş ülkesine savaş ilan ettiler; Büyük korku var Türkiye'nin kardeş ülkesine savaş ilan ettiler; Büyük korku var
Böyle kaçacağız; İşte AFAD'ın büyük İstanbul depremi tahliye planı Böyle kaçacağız; İşte AFAD'ın büyük İstanbul depremi tahliye planı
Bu mesleklere Almanya fırsatı! Sistem değişti, 87 Bin TL maaş verecekler! Bu mesleklere Almanya fırsatı! Sistem değişti, 87 Bin TL maaş verecekler!
SON HABERLER
Böyle kaçacağız; İşte AFAD'ın büyük İstanbul depremi tahliye planı Böyle kaçacağız; İşte AFAD'ın büyük İstanbul depremi tahliye planı
ZAMLANDI; İŞKUR katılanlara 28 bin 736 TL verecek! ZAMLANDI; İŞKUR katılanlara 28 bin 736 TL verecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı; 28-29-30 Nisan'da emekliye 30.000 TL ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı; 28-29-30 Nisan'da emekliye 30.000 TL ödenecek
Ortaya çıktı; Renault 5'in tahmini fiyatı duyuruldu Ortaya çıktı; Renault 5'in tahmini fiyatı duyuruldu
Bu mesleklere Almanya fırsatı! Sistem değişti, 87 Bin TL maaş verecekler! Bu mesleklere Almanya fırsatı! Sistem değişti, 87 Bin TL maaş verecekler!
Devamlı baş ağrısı çekenler buraya; Canan Karatay bunu önerdi Devamlı baş ağrısı çekenler buraya; Canan Karatay bunu önerdi
Sıfır arabada 411.900 TL teklifi! Fiat bu fırsatla ayakları yerden kesecek! Sıfır arabada 411.900 TL teklifi! Fiat bu fırsatla ayakları yerden kesecek!
Altın kaç para düşecek? İslam Memiş’ten kritik uyarı Altın kaç para düşecek? İslam Memiş’ten kritik uyarı