Roblox ve Discord açıldı mı? Neden kapalı?

Hukuki süreçler kapsamında erişimi engellenen bu iki platformun yeniden açılıp açılmayacağı merakla beklenirken, Bakan’ın yaptığı değerlendirmeler sosyal medya ve dijital oyun kullanıcıları arasında umut yarattı.



📌 “İçerikler Temizlenirse Açılabilir”

12 Nisan’da katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtlayan Bakan Uraloğlu, Roblox ve Discord’a yönelik erişim engellerinin sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Roblox ve Discord için hukuki süreç içinde olan erişim engelleri var. Ancak her iki platform da bizimle doğrudan irtibat halinde. Zararlı içeriklerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu içerikler temizlendiğinde, yeniden erişime açılması mümkün olacak.” Bakan Uraloğlu’nun açıklamalarına göre, platformların Türkiye’de tekrar erişime açılması, yerel düzenlemelere uyum ve içerik denetimi gibi teknik ve hukuki şartların sağlanmasına bağlı olacak.



🧩 Discord Neden Kapatılmıştı?

Discord, 9 Ekim 2024’te İstanbul Fatih’te yaşanan ve ülke gündemini sarsan bir cinayet vakasının ardından erişime kapatıldı. Yapılan incelemelerde, bazı organize şebekelerin bu platform üzerinden genç kadınların kişisel bilgilerine ulaştığı ve şantaj amaçlı kullandığı tespit edilmişti. Elde edilen bulgular sonrası güvenlik birimleri ve yargı organları harekete geçti ve platforma erişim engeli getirildi.



🎮 Roblox’a Erişim Neden Engellendi?

Roblox ise özellikle çocuk kullanıcılar arasında yaygın bir oyun platformu olarak biliniyor. Ancak Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan incelemeler sonucunda, platformda çocukların istismarına yol açabilecek bazı uygunsuz içeriklerin yer aldığı gerekçesiyle erişim yasağı getirildi. Ebeveynler ve uzmanlar, bu kararın ardından çocukların dijital güvenliğine yönelik alınan önlemleri desteklediklerini belirtmişti.



🌐 Güvenli İnternet Paketi Vurgusu

Bakan Uraloğlu, açıklamasında ayrıca güvenli internet kullanımı konusuna da değinerek, kullanıcıların güvenlik filtreleriyle donatılmış internet paketlerine yönlendirilmesi gerektiğini söyledi:

“İnternet sağlayıcılarla görüştük. Yüzde 90’ın üzerinde güvenli internet paketi satılıyor. Kullanıcı tercihte bulunmazsa, otomatik olarak güvenli internet paketi sunuluyor. Sosyal medya platformları için de benzer bir yöntem değerlendirilebilir.”





🔍 Süreç Nasıl İlerliyor?

Roblox ve Discord’un tekrar erişime açılıp açılmayacağı, platformların içerik düzenlemelerine ve Türkiye’deki BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ile süren müzakerelere bağlı. Yetkililer, kullanıcı güvenliğini riske atmayacak şekilde bir düzenleme yapılması hâlinde erişim engellerinin kaldırılabileceğini ifade ediyor.



📅 Ne Zaman Açılacak?

Her iki platformun da net bir açılış tarihi henüz açıklanmış değil. Ancak sürecin, platformların Türkiye mevzuatına uygun düzenlemeleri tamamlamasına ve yetkili kurumların nihai onayına bağlı olduğu görülüyor. Kullanıcılar, gelişmeleri hem yasal düzenlemeler hem de ilgili şirketlerin açıklamaları üzerinden yakından takip etmeye devam ediyor.