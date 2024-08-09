Roblox Ne Zaman, Hangi Tarihte Açılacak?

İnstagram’a uygulanan erişim engelinin ardından, çocukların yoğunlukla tercih ettiği popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox da erişime kapatıldı. Bu karar, özellikle genç kullanıcılar ve ebeveynler arasında merak uyandırdı.

Roblox Neden Kapatıldı?

Roblox’un kapatılma gerekçesi olarak, platformda yer alan bazı içeriklerin çocuk istismarı ile bağlantılı olduğu açıklandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan bu karar, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonrasında alındı. Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı ile Roblox’un Türkiye’de erişime kapatıldığı belirtildi.

Roblox Ne Zaman Açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın konuya ilişkin yaptığı açıklama, Roblox’un kısa vadede tekrar erişime açılmasının beklenmediğini gösteriyor. Bakanlık yetkilileri, bu konuda kesin bir tarih veremeyeceklerini belirtirken, durumun hukuki süreçlerin tamamlanmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Sosyal Medya ve Çevrimiçi Platformlara Yönelik Erişim Engelleri Devam Edecek mi?

Son dönemde yaşanan bu gelişmeler, sosyal medya ve çevrimiçi oyun platformlarına yönelik denetimlerin artırılacağına işaret ediyor. Uzmanlar, çocukların güvenliğini sağlama amacı taşıyan bu tür uygulamaların devam edebileceğini öngörüyor.

Kullanıcılar Ne Düşünüyor?

Roblox’un kapatılması, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı tepkilere neden oldu. Bir kesim, çocukların zararlı içeriklerden korunması gerektiğini savunurken, diğer kesim ise erişim engellerinin çözüm odaklı olmadığını dile getiriyor. Bu tür uygulamaların, daha kapsamlı ve uzun vadeli stratejilerle desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Sonuç olarak, Roblox’un Türkiye’de ne zaman tekrar erişime açılacağı belirsizliğini koruyor. Hukuki süreçlerin tamamlanması ve platformun güvenli hale getirilmesi durumunda, erişim engelinin kaldırılabileceği tahmin ediliyor.

Roblox neden kapatıldı?

Roblox, çocuk istismarı içerikleri barındırdığı iddiasıyla kapatıldı.

Roblox ne zaman açılacak?

Roblox’un açılma tarihi henüz belli değil ve kısa vadede açılması beklenmiyor.

Roblox’a getirilen erişim engeli ne zaman kalkacak?

Hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından, erişim engelinin kaldırılması mümkün olabilir.

Roblox Türkiye'de tekrar açılacak mı?

Eğer platformda gerekli düzenlemeler yapılırsa, tekrar açılması mümkün.