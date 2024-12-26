REZİLLER! Bu listeyi görmeden markete gitmeyin; Ünlü marka hile yapmış!

25 Aralık’ta güncellenen "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi, yine bazı ünlü markaların ürünlerini içeriyor. Listede, İstanbul, Afyonkarahisar ve Kayseri'den gelen çeşitli gıda ürünlerine rastlanması, tüketicileri şaşırtmış durumda.

Hileli Gıda Ürünleri ve İsimler

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ürünleri ifşa etmeye devam ederek, vatandaşların sağlığını koruma amacını güdüyor. 81 ilden çok sayıda ürün bu listeye girmeyi başardı. Öne çıkan ürünler arasında sucuk, kıyma, kekik ve zeytinyağı yer alıyor. Ünlü markaların yanı sıra, yerel üreticilerin de hileli ürünleriyle listede yer alması dikkat çekti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu ürünlerin tüketiciye sunulmasının sağlık açısından tehlikeli olabileceği vurgulandı.

Kıyma, Sucuk ve Kekik Üzerinde Yapılan Denetimler

İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan Hasibe Bakar-Kasap Hikmet firmasına ait kıymada sakatat tespit edildi. Ayrıca, sucuk denilince akla gelen Afyonkarahisar ve Kayseri illerinden de tağşiş şikayetleri geldi. Afyonkarahisar’dan Uğur Erceylan markalı sucukta ve Kayseri’den Zirveden markalı sucukta, kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi. Bu tür hileler, ürünlerin maliyetini düşürmek amacıyla yapılmakta, ancak tüketicilerin sağlığını tehdit etmektedir.

Arifoğlu Baharatı da Listeye Girdi

Baharatlarıyla ünlü Arifoğlu markası, bu kez kekik ürününde yabancı madde tespit edilmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Daha önce sumakla da listeye giren bu ünlü marka, tüketicilerin güvenini zedelemiş durumda. Arifoğlu'nun kekik ürününde tespit edilen yabancı maddelerin, gıda güvenliği standartlarını ihlal ettiği belirtildi.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi, 2024

Derleme: Gazeteoku.com