Rezalet; 76 kişi öldü! Otelin açıklaması şoke etti!

Sabah saat 03:21’de başlayan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, bunlar arasında çocuklar, anne-babalar ve büyükler de bulunuyordu. Pek çok ailenin tatil için geldiği otelde, sevdiklerini kaybedenlerin yürekleri parçalandı.

Otel Yönetiminden İlk Açıklama Geldi

Yangının ardından Grand Kartal Otel yönetimi, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün otelimizde meydana gelen yangın nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybeden misafirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu acı hepimizi derinden sarsmıştır. Ailemizin fertleri de otelde bulunduğu için bu acıyı en yoğun şekilde yaşadık ve yaşıyoruz. Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya Tepkiler Yağdı

Otelden yapılan açıklama, sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı. Birçok kişi, yangın sırasında yaşanan ihmallerin ardından yapılan bu açıklamanın yeterli olmadığını belirtti. Tepkilerde, otelin yangın güvenliği önlemleriyle ilgili eksiklikler olduğu ve bu yüzden birçok insanın hayatını kaybettiği vurgulandı. Sosyal medyada "O açıklamayı hemen kaldırın", "Ne yüzsüzsünüz", "76 kişinin ölümüne neden oldunuz, nasıl açıklama yapabiliyorsunuz?" gibi yorumlar dikkat çekti.

Bazı yorumlarda ise, otelin yalnızca bir hikaye paylaşarak, büyük bir felaketi geçiştirmeye çalıştığı, bunun da büyük bir saygısızlık olduğu ifade edildi. Tepkiler, otelin ihmalleriyle ilgili sorumluluk taşıması gerektiği ve bu konuda derinlemesine bir hesaplaşma yapılması gerektiği yönündeydi.

Yangın, oteldeki yangın alarmı, merdivenler, yangın suyu sistemleri ve itfaiye yollarındaki eksikliklerin gündeme gelmesine yol açtı. Otel yönetiminin bu ihmalleri dikkate alarak daha net ve hesap verebilir bir açıklama yapması gerektiği, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından ifade edildi. Yaşanan felaketin ardından, emekli olmuş insanların, çocuklarının ve büyüklerinin tatil yaparken canlarından olmasının, sorumlulara nasıl bir hesap vereceği konusu, toplumda büyük bir merak uyandırdı.

Türkiye, bir yandan bu büyük kaybı yas tutarken, diğer yandan yaşanan bu trajedinin ardında yatan sebeplerin açığa çıkarılması için çaba harcıyor.