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Reytinglerde kan kaybeden Yalı Çapkını başa sardı! Kazım Ağa eskiye dönüyor: Yalı Çapkını 27. bölüm fragmanı

Yalı Çapkını 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan son bölümleriyle reytinglerde büyük kan kaybı yaşayan Yalı Çapkını dizisi başa sarıyor. Şiddet sahnelerine geri dönülüyor. Kazım Ağa bu defa Seyran'ı Hedef alıyor.

Reytinglerde kan kaybeden Yalı Çapkını başa sardı! Kazım Ağa eskiye dönüyor: Yalı Çapkını 27. bölüm fragmanı

Star TV ekranlarında Her hafta cuma akşamları yayınlanan ve her bölümü ile reyting rekorları kıran yalı Çapkını 26. bölümü ile dün akşam ekranlara gelmişti. Son dönemlerde sürekli senaryonun tekrar etmesi nedeniyle büyük kan kaybı yaşayan Yalı Çapkını dizisinde dün akşam ekrana gelen bölümle şiddet sahneleri Geri dönmeye başladı. Zirveyi Kızılcık Şerbeti’ne kaptırmak üzere olan Yalı Çapkınında Kazım Ağa eski günlerine geri dönüyor. Yalı Çapkını 27. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar…

31 MART 2023 DİZİ REYTİNGLERİ

31 Mart 2023 cuma akşamı televizyon ekranlarında yine birbirinden iddialı diziler reyting rekabetinde kapıştı. Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş kuşları, Barbaros Hayrettin, Survivor, Tuzak ve yıldız bey bana isimli yapımlar izleyiciyle buluştu. Reyting rekabetinde ise kazanan Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti oldu. Totalde Yalı Çapkını 10.11 izlenme oranı ile ilk sırada yer alırken Kızılcık Şerbeti ise 9.27 izlenme oranı ile 2 sıraya yerleşti. AB’de ise Kızılcık Şerbeti 12,14 izlenme oranı ile zirveyi yakaladı. Yalı Çapkını ise 7.66 izlenme oranı ile 2 sırada yer aldı.

YALI ÇAPKINI 27 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yalı çapkını dizisi son dönemlerde senaryonun sürekli kendini tekrar etmesi nedeniyle ciddi bir kan kaybı yaşamıştı. Özellikle AB ve ABC 1 gruplarında reyting rekabetinde KIZILCIK ŞERBETİ’NE yenik düşen Yalı Çapkını senaryoyu toparlamak için harekete geçti. Öyle ki Yalı Çapkını 27. bölüm fragmanında şiddet sahneleri geri dönüyor. Önce Ferit'in Seyran'a el kaldırması ardından da Kazım Ağa'nın Seyran'a şiddet uygulaması Yalı Çapkını Yeni bölüme damga vuracak.

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