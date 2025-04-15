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Resmen servet değerinde; Turistler rafları boşalttı

Türkiye’nin dört bir yanından sofralara gelen geleneksel peynir çeşitleri, sadece lezzetleriyle değil, fiyatları ve sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor.

Resmen servet değerinde; Turistler rafları boşalttı

Raflarda kolayca bulunamayan bu özel peynirler, yüksek besin değerleri sayesinde yerli kadar yabancı turistin de ilgisini çekiyor.

Divle Obruk Peyniri: 1000 TL’lik Şifa Deposu

Karaman’ın serin obruklarında olgunlaştırılan Divle Obruk peyniri, dünyanın en değerli peynirleri arasında gösteriliyor. İçeriğindeki sağlıklı yağ asitleri, damarları korurken kalp sağlığını destekliyor. Zengin vitamin ve mineral yapısıyla bağışıklığı güçlendiriyor, kalsiyum oranı sayesinde kemik gelişimini destekliyor. Serotonin üretimini artırarak ruh halini iyileştirdiği belirtilen bu eşsiz lezzetin kilosu 1000 TL’ye kadar alıcı buluyor.

Mihaliç Peyniri: 250 Yıllık B12 Gücü

İzmir, Bursa ve Balıkesir başta olmak üzere Ege'nin bereketli topraklarında üretilen Mihaliç peyniri, yüksek B12 içeriğiyle enerji eksikliğine karşı birebir. Tarihi 250 yıl öncesine dayanan bu peynir, sinir sistemi üzerinde olumlu etkileriyle tanınıyor. Fosfor ve kalsiyum oranı sayesinde kemik sağlığını destekliyor; hafızayı güçlendirici ve stres azaltıcı özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Manyas Lor Peyniri: Diyetlerin Yeni Gözdesi

Balıkesir’in meşhur peynirlerinden biri olan Manyas loru, düşük kalorili yapısıyla diyet yapanlar için ideal bir seçenek. Kaymağa benzer dokusu ve yoğun protein içeriğiyle kas onarımına katkı sunuyor. Antioksidan özelliği sayesinde vücudu toksinlerden arındırıyor, diş ve bağışıklık sistemini destekliyor. Turistlerin de radarına giren bu yöresel lezzet, hem sağlıklı hem de doyurucu bir alternatif sunuyor.

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