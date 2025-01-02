GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Resmen peş peşe açıklandı: 55-60 KPSS puanı olan başvuruyor!

Kamu kurumlarında çalışmak isteyenler için memur ve personel alımı ilanları önemli bir gündem maddesi oluşturmaya devam ediyor.

Resmen peş peşe açıklandı: 55-60 KPSS puanı olan başvuruyor!

Üniversiteler, belediyeler, hastaneler ve çeşitli kamu kurumları, KPSS puanı ve belirli şartlar doğrultusunda personel alımları gerçekleştiriyor. Bu alımlar, birçok vatandaşın kamuda çalışma hayalini gerçekleştirmesini sağlıyor. Aynı zamanda düşük KPSS puanı ile başvuru yapılabilen kamu kurumları, daha geniş bir başvuru kitlesine hitap ediyor.

Yeni ilanlar ise, kamu kurumlarında kariyer yapmayı hedefleyenler için umut verici. Örneğin, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İnönü Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi gibi kurumlar, KPSS puanı ve belirli şartlarla sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu ilanlar, 2 Ocak – 16 Ocak tarihleri arasında başvurulara açık olacak.

İlan Detayları:

Strateji ve Bütçe Başkanlığı: 10 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuru süreci 2 Ocak – 16 Ocak tarihleri arasında.

İnönü Üniversitesi: Düzeltme ilanı yayımlandı, başvuru süresi 2 Ocak – 13 Ocak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: Düzeltme ilanı yayımlandı, başvuru süresi 2 Ocak – 13 Ocak.

Bursa Uludağ Üniversitesi: Öğretim üyeliği için düzeltme ilanı yayımlandı, başvuru süresi 2 Ocak – 10 Ocak.

Kocaeli Üniversitesi: Düzeltme ilanı yayımlandı, başvuru süresi 2 Ocak – 14 Ocak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi: Düzeltme ilanı yayımlandı, başvuru süresi 2 Ocak – 13 Ocak.

Muş Alparslan Üniversitesi: Düzeltme ilanı yayımlandı, başvuru süresi 2 Ocak – 13 Ocak.

Kaynak: Bu ilanlar, kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. İlanların detaylarına Kamuilan.sbb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Herkesin evinde var sakın atmayın; İçinden 14-18-24 ayar altın çıkıyor Herkesin evinde var sakın atmayın; İçinden 14-18-24 ayar altın çıkıyor
SGK'sı 1991-2011 arasında olan yaşadı; Erken emeklilik 2160 3600 günle geldi SGK'sı 1991-2011 arasında olan yaşadı; Erken emeklilik 2160 3600 günle geldi
İbn-i Sina seneler önce söylemiş; Sarımsağı böyle yiyin İbn-i Sina seneler önce söylemiş; Sarımsağı böyle yiyin
Başvurmayan alamaz: Maaşı 14 bin lirayı aşan emekliye ödeme var Başvurmayan alamaz: Maaşı 14 bin lirayı aşan emekliye ödeme var
A, B, C, D ve E sınıfı ehliyeti olan milyonlar dikkat; O koşul kalkıyor A, B, C, D ve E sınıfı ehliyeti olan milyonlar dikkat; O koşul kalkıyor
İslam Memiş açık söyledi: Bunu yapan 2025 yılında turnayı gözünden vurur İslam Memiş açık söyledi: Bunu yapan 2025 yılında turnayı gözünden vurur
SON HABERLER
Başvurmayan alamaz: Maaşı 14 bin lirayı aşan emekliye ödeme var Başvurmayan alamaz: Maaşı 14 bin lirayı aşan emekliye ödeme var
A101'e Toshiba, Philips, JVC TV geliyor; A101 9 Ocak aktüel kataloğu süper A101'e Toshiba, Philips, JVC TV geliyor; A101 9 Ocak aktüel kataloğu süper
Grip ve soğuk algınlığını anında def ediyor; Her markette var Grip ve soğuk algınlığını anında def ediyor; Her markette var
Meğer hep yanlışmış; Bulaşık makinesine çatal kaşık ve bıçakları böyle koymayın Meğer hep yanlışmış; Bulaşık makinesine çatal kaşık ve bıçakları böyle koymayın
İstanbul'a fena kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen net tarih verdi İstanbul'a fena kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen net tarih verdi
Elinde Bitcoin ve kripto parası olanlar 20 Ocak tarihine dikkat! Elinde Bitcoin ve kripto parası olanlar 20 Ocak tarihine dikkat!
WhatsApp'a elveda deyin; Hangi Android telefonlar artık desteklenmiyor? WhatsApp'a elveda deyin; Hangi Android telefonlar artık desteklenmiyor?
Türkiye'nin yanı başında bilinmeyen büyük zenginlik Türkiye'nin yanı başında bilinmeyen büyük zenginlik