Resmen peş peşe açıklandı: 55-60 KPSS puanı olan başvuruyor!

Üniversiteler, belediyeler, hastaneler ve çeşitli kamu kurumları, KPSS puanı ve belirli şartlar doğrultusunda personel alımları gerçekleştiriyor. Bu alımlar, birçok vatandaşın kamuda çalışma hayalini gerçekleştirmesini sağlıyor. Aynı zamanda düşük KPSS puanı ile başvuru yapılabilen kamu kurumları, daha geniş bir başvuru kitlesine hitap ediyor.

Yeni ilanlar ise, kamu kurumlarında kariyer yapmayı hedefleyenler için umut verici. Örneğin, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İnönü Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi gibi kurumlar, KPSS puanı ve belirli şartlarla sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu ilanlar, 2 Ocak – 16 Ocak tarihleri arasında başvurulara açık olacak.

İlan Detayları:

Strateji ve Bütçe Başkanlığı: 10 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuru süreci 2 Ocak – 16 Ocak tarihleri arasında.

İnönü Üniversitesi: Düzeltme ilanı yayımlandı, başvuru süresi 2 Ocak – 13 Ocak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: Düzeltme ilanı yayımlandı, başvuru süresi 2 Ocak – 13 Ocak.

Bursa Uludağ Üniversitesi: Öğretim üyeliği için düzeltme ilanı yayımlandı, başvuru süresi 2 Ocak – 10 Ocak.

Kocaeli Üniversitesi: Düzeltme ilanı yayımlandı, başvuru süresi 2 Ocak – 14 Ocak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi: Düzeltme ilanı yayımlandı, başvuru süresi 2 Ocak – 13 Ocak.

Muş Alparslan Üniversitesi: Düzeltme ilanı yayımlandı, başvuru süresi 2 Ocak – 13 Ocak.

Kaynak: Bu ilanlar, kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. İlanların detaylarına Kamuilan.sbb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.