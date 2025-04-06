Renault Megane E-Tech fiyatları dip yaptı; Kimse beklemiyordu

Yenilikçi tasarımı, gelişmiş teknolojik özellikleri ve rekabetçi fiyatlandırmasıyla öne çıkan bu model, elektrikli otomobil arayışında olan tüketiciler için cazip bir seçenek sunuyor.​

Tasarım ve Donanım Özellikleri

Renault Megane E-Tech, modern ve şık tasarımıyla hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal bir profil çiziyor. Araç, 20 inçlik jantlar, alçalan tavan çizgisi ve düz kapı kolları gibi detaylarla coupe benzeri bir görünüm sunuyor. İç mekânda ise 12,3 inçlik dijital gösterge ekranı ve 9 inçlik multimedya sistemiyle sürücüye yüksek teknoloji deneyimi yaşatıyor. Ayrıca, çift bölgeli otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi gibi konfor özellikleri de standart olarak sunuluyor.

Performans ve Menzil

Megane E-Tech, 160 kW (220 HP) gücündeki elektrikli motoruyla 300 Nm tork üretiyor ve 0'dan 100 km/s hıza 7,4 saniyede ulaşıyor. 60 kWh kapasiteli bataryasıyla WLTP ölçümlerine göre 450 km'ye kadar menzil sunuyor. Ancak, ısı pompasının bulunmaması nedeniyle özellikle kış aylarında menzilin azalabileceği belirtiliyor.

Şarj Özellikleri

Araç, 130 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde yaklaşık 30 dakikada %80 şarj seviyesine ulaşabiliyor. AC şarjda ise 22 kW gücünde yaklaşık 2,5 saatte tam şarj imkânı sunuyor. ​

Güncel Fiyat Listesi

Renault Megane E-Tech'in Türkiye'deki güncel fiyatları şu şekildedir:​

Techno EV60 220 HP: 1.499.000 TL​

Iconic EV60 220 HP: 1.599.000 TL