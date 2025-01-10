Renault duyuru yaptı! Aylık 19.861 TL taksitle satmaya başladı

Türkiye’de araç satın almak isteyen bireyler, otomobil fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ederken, Renault, popüler modeli Clio için cazip bir kredi kampanyası duyurdu.

Clio Modellerine Özel Kredi Seçenekleri

Renault, Clio modelinin tüm versiyonları için bireysel müşterilere özel bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında 200.000 TL krediye, 12 ay vade ve %1,99 faiz oranı ile sahip olunabiliyor. Bu şartlarda aylık ödeme tutarı ise yalnızca 19.861 TL olarak belirlenmiş durumda.

Araç Kampanyalarını Yakından Takip Edin

Renault, yılın ilk ayından itibaren müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle Clio modeli için sağlanan kredi avantajı, otomobil satın almak isteyen bireyler için önemli bir fırsat. Daha fazla bilgi almak için Renault yetkili satıcıları ile iletişime geçebilir veya firmanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Renault Türkiye Resmi Web Sitesi