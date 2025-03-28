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Renault Duster yeni fiyatıyla damping yaptı; Kimse bunu beklemiyordu

2025 model Renault Duster, otomobil tutkunlarını güncel fiyat listesiyle hem şaşırtıyor hem de heyecanlandırıyor.

Renault Duster yeni fiyatıyla damping yaptı; Kimse bunu beklemiyordu

Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda geçen kasım ayında üretime başlayan model, Temmuz ayından itibaren müşterilere teslim edilmeye başlandı. Yeni nesil platformu, Clio, Captur ve Arkana modellerinde de kullanılan teknolojik altyapısı ile dikkat çekiyor.

Renault Duster, 4,34 metrelik kompakt boyutuyla şehir içi kullanım ve uzun mesafe yolculukları için ideal bir seçenek sunuyor. Artırılmış bagaj hacmi, 594 litreye kadar ulaşırken, iç mekanda yaklaşık 29 litrelik ek saklama alanı sağlanıyor. Bu özellikler, pratiklik ve konforun mükemmel dengesini ortaya koyuyor.

Fiyat ve Versiyon Seçenekleri

Yeni Duster, 5 farklı versiyon seçeneğiyle piyasada yer alıyor. İşte güncel fiyat listesi:

Yeni Duster Evolution Eco-G 100 hp: 1.358.000 TL
Yeni Duster Evolution Full Hybrid 145 hp E-Tech: 1.664.000 TL
Yeni Duster Evolution Mild Hybrid Advanced 130 hp 4x4: 1.713.000 TL
Yeni Duster Techno Full Hybrid 145 hp E-Tech: 1.714.000 TL
Yeni Duster Techno Mild Hybrid Advanced 130 hp 4x4: 1.764.900 TL

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/dacia-fiyat-listesi.html

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