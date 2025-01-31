Rekortmen dizinin fişi çekildi! Final yapıyor!

43. bölümüyle izleyicilerle buluşan dizi, 50. bölümde ekran macerasını sonlandıracak. Eğer planlanan takvimde bir değişiklik olmazsa, Sandık Kokusu 19 Mart’ta izleyicisine veda edecek.

Sandık Kokusu Neden Final Yapıyor?

Son dönemde birçok yapımın maliyetler nedeniyle ekrana veda ettiği televizyon dünyasında, Sandık Kokusu da yüksek prodüksiyon maliyetleri sebebiyle final kararı alan diziler arasına katıldı. Reytingleri belirli bir seviyede seyretmesine rağmen yapım ekibi, artan mali yüklerin altından kalkmanın zorlaştığını belirtti.

Ünlü televizyon yorumcusu Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, dizinin yapım ekibi ve kanal arasında yapılan görüşmeler sonucunda 50. bölümde final yapılması kararlaştırıldı.

43. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekran başındaki izleyicilere duygusal ve sürükleyici anlar yaşatan Sandık Kokusu’nun 43. bölümü, Bora’nın Karsu’ya yaptığı sürpriz evlilik teklifiyle başladı. Karsu, bu romantik teklife büyük bir mutlulukla “Evet” dedi. Uzun zamandır sevdiği adamla evlenmeyi hayal eden Karsu için bu an unutulmaz bir dönüm noktası oldu.

Ancak Karsu’nun, bu güzel haberi çocuklarına nasıl anlatacağı konusunda bazı endişeleri vardı. Henüz ilişkilerini bile açıklamayan Karsu, evlilik kararını çocuklara en uygun şekilde duyurmak için Bora’dan biraz daha zaman istedi. Bora ise sevdiği kadına tam destek vererek, sabırla beklemeye karar verdi.

Sandık Kokusu Ne Zaman Final Yapacak?

Eğer planlarda bir değişiklik olmazsa, dizi 50. bölümüyle 19 Mart 2025 tarihinde final yaparak ekranlara veda edecek.

Sandık Kokusu, başladığı günden bu yana güçlü senaryosu, etkileyici karakterleri ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekmişti. Ancak artan maliyetler ve değişen televizyon dinamikleri, dizinin planlanandan daha erken son bulmasına neden oldu.

Final bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatması beklenen Sandık Kokusu, son bölümlerinde büyük sürprizlerle ekranlarda olmaya devam edecek.

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