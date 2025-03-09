Rasim Ozan Kütahyalı'dan Marmaris Belediyesi başkanı Acar Ünlü'ye kaçak inşaat sorusu

Marmaris halkı Turgut'ta inşaata devam eden Marina için sessiz kalan Marmaris Belediye başkanı Acar Ünlü'ye yükleniyor. Çevreci ve doğacı söylemlerini bir kenara bırakarak Turgut'ta akrabası olduğu iddia edilen inşaata ses etmeyen Acar Ünlü'ye Rasim Ozan Kütahyalı'dan tokat gibi cevaplar.

ROK sosyal medya adresinden;

"Marmarisli güvendiğim dostlarım bana eşsiz güzellikteki Turgut Koyu’nda tüm yeşil tabiatı katleden kaçak bir inşaatın sürmekte olduğu haberini verdiler. Hepsi yana yakıla beni arıyor. Yemyeşil güzelim Turgut Koyu’nun resmen katledilme tehlikesi var. Yeşili, maviyi ve tabiatı mahveden bu kaçak inşaatın Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün çok yakın bir akrabasına ait olduğunu söylüyor Marmarisliler. O yüzden de Acar Ünlü’nün bu kaçak inşaata ses etmediği söyleniyor. Bu bilgi doğru mu? Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’den bir açıklama bekliyorum. Güzelim yemyeşil Marmaris Turgut Mahallesi’ni ve eşsiz doğaya sahip Turgut Koyu’nu katleden bu kaçak ve usülsüz sözde marina inşaatını durdurmak ve o güzellikleri kurtarmak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın vazifesidir. Başta Murat Kurum olmak üzere tüm Bakanlık yetkililerini göreve çağırıyorum." açıklamasında bulundu.

x adresinden Bakan Murat Kurum'a da seslen Rasim Ozan Kütahyalı'ya gelecek cevap merak ediliyor.