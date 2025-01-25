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Ramazan ayı ne zaman, hangi gün? İlk sahur ne zaman?

Ramazan ayı için geri sayım başladı. Üç ayların mübarek ikliminde İslam alemi, Şaban ayının yaklaşmasıyla birlikte Ramazan ayının bereketini karşılamaya hazırlanıyor.

Ramazan ayı ne zaman, hangi gün? İlk sahur ne zaman?

Maneviyat dolu bu ayda, birçok kişi Ramazan'ın hangi gün başlayacağını ve ilk sahurun ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte detaylar...

Üç Ayların Bereketi: Ramazan Ayı Yaklaşıyor

Recep ayını geride bırakmaya hazırlanan Müslümanlar, Regaip ve Miraç kandilini içinde barındıran bu kutsal günlerin ardından Şaban ayını karşılayacak. 31 Ocak 2025 tarihinde Şaban ayının başlamasıyla, Ramazan ayının heyecanı iyice artacak. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk sahur hangi tarihte yapılacak?

Ramazan Ayı Hangi Tarihlerde?

İslam dünyasında birlik, dayanışma ve maneviyatın zirve yaptığı Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak ve 29 Mart Cumartesi günü sona erecek. Müslümanlar bu mübarek ay boyunca oruç tutarak, dua ve yardımlaşma gibi ibadetlerle gönüllerini arındıracak. İlk oruç ise 1 Mart Cumartesi günü tutulacak.

İlk Sahur Ne Zaman?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk sahur heyecanı da yaşanacak. İlk sahur, 28 Şubat 2025 Cuma gecesi kalkılacak. Müslümanlar bu gece sahura kalkarak Ramazan ayının ilk gününe manevi bir başlangıç yapacak.

Ramazan ayı boyunca oruç, yardımlaşma ve ibadetlerle dolu günler, İslam aleminin birlik ve beraberliğini pekiştirecek.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi Sitesi

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