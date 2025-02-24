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Ramazan ayı bu sene kaç gün sürecek?

Milyonlarca Müslüman için heyecanla beklenen Ramazan Ayı’na sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kameri ay hesaplamalarına göre, bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek.

Ramazan ayı bu sene kaç gün sürecek?

Ramazan Ayı, bu yıl 28 Şubat Cuma günü başlayacak. İlk teravih namazı bu tarihte kılınacak ve 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak. Aynı gün ilk iftar gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun yaptığı hesaplamalara göre, şevval ayının hilali Ramazan’ın 29. günü akşamı görüleceği için Ramazan bu yıl 29 gün sürecek.

On bir ayın sultanı Ramazan, oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin yerine getirildiği, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği bir dönemdir. Kur'an-ı Kerim’de "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen Kadir Gecesi, bu yıl 26 Mart'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 30 Mart'ta Başlayacak

Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarını 180 lira olarak belirlemiştir.

Ramazan'ın Süresi ve Hicri Takvim

Dini ibadetlerin zaman dilimlerinin belirlenmesinde hicri takvimin esas alındığına dikkat çeken uzmanlar, "Orucun başlangıcı ve bitişi Ramazan ayında olur. Ramazan ayı, hicri takvimde yer alan aylardan biridir. Hicri takvim, miladi takvimden 10-11 gün daha kısa olduğu için, Ramazan her yıl 10-11 gün daha erkene gelir. Dolayısıyla, Ramazan orucu bazen 29, bazen 30 gün olarak tutulur." ifadelerini kullandılar.

Uzmanlar, Müslümanların Ramazan ayında infaklarını artırmaları gerektiğini belirtiyor. "Yeryüzünde birçok insan zulüm altında inliyor, açlık ve sefaletle mücadele ediyor. Bu yüzden Ramazan ayında artırdığımız zekat ve infaklarımızı yıl içinde de sürdürmemiz gerekir. Böyle bir tablo varken konforlu bir hayat süremeyiz." şeklinde vurgulandı.

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