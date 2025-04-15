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QNB Finansbank, Enpara çöktü mü, neden açılmıyor?

Türkiye’de dijital bankacılığın öncülerinden olan QNB Finansbank ve şubesiz hizmet sunan Enpara uygulamalarında kullanıcılar, dün akşam saatlerinden itibaren erişim sıkıntısı yaşadı.

QNB Finansbank, Enpara çöktü mü, neden açılmıyor?

Bankacılık işlemlerini yoğunlukla mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştiren vatandaşlar, sistemdeki aksaklık nedeniyle işlemlerine ulaşamadı.

Kullanıcı şikayetlerinin artmasının ardından bankadan resmi açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Merhaba, öncelikle yaşanan aksaklık için çok üzgünüz. Sistemsel bir sorun nedeniyle hizmet kanallarımızda geçici bir süreliğine problem yaşanmış olup, teknik ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Sabah saatlerinde uygulamaya yeniden erişim sağlamak isteyen bazı kullanıcılar halen sorun yaşamaya devam ettiklerini bildirirken, bazıları ise uygulamaya giriş yapabildiklerini belirtti. Bu durum, problemin kısmen giderildiğini ancak bazı cihaz veya hesaplarda devam ettiğini gösteriyor.

Mobil bankacılığın günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiği bu dönemde yaşanan bu tip kesintiler, kullanıcılar için önemli aksamalar yaratabiliyor. Teknik ekiplerin süreci takip ettiği ve sorunun tamamen çözülmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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