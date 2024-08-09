PTT'den Yeni İş İmkanı Müjdesi: İŞKUR Üzerinden Personel Alımı Başladı! İşte Başvuru Şartları

İş arayışında olanlar için büyük bir fırsat sunan bu duyuruda, Müşteri Hizmetleri Görevlisi Asistanı ve Muhasebe Uzmanı pozisyonları için başvurular başlamış bulunmakta.

Müşteri Hizmetleri Görevlisi İçin Başvuru Koşulları

Müşteri Hizmetleri Görevlisi Asistanı olarak görev yapmak isteyen adaylar için belirlenen başvuru şartları arasında:

En az önlisans mezunu olmak,

Müşteri ilişkileri, back office ve çağrı merkezi işlemlerinde deneyim sahibi olmak,

CRM programlarına hakim ve SL hedefleriyle çalışmış olmak,

MS Office programlarına ileri düzeyde hakim olmak,

Müşteri memnuniyeti ve devamlılığını sağlayabilecek kapasitede olmak,

İş takibi ve sorumluluk alma konusunda yetkin,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

İkna kabiliyeti yüksek ve iletişim becerileri güçlü,

Ekip çalışmasına yatkın ve diksiyonu düzgün olmak,

Hedef odaklı çalışma prensibine sahip olmak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

Ankara’da ikamet etme zorunluluğu gibi özellikler yer almaktadır.

Muhasebe Uzmanı Pozisyonu İçin Gerekenler

Muhasebe Uzmanı pozisyonu için aranan nitelikler ise şöyle sıralanmaktadır:

Logo Tiger muhasebe programını kullanabilme,

Günlük banka kayıtlarını tutabilme ve cari mutabakatları yapabilme,

Evrak kayıt, tertip ve düzenine sahip olma,

İş takibinde başarılı ve sorumluluk alma kapasitesine sahip olma,

Dikkatli, disiplinli, sonuca odaklı ve iş motivasyonu yüksek olma,

Sözel iletişim becerileri kuvvetli olma,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olma.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

İlgilenen adaylar, başvurularını İŞKUR'un resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilirler. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen adayların belirtilen niteliklere uygun olmaları ve belirtilen adresten zamanında başvurularını yapmaları gerekmektedir.