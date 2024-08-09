PTT PERSONEL ALIMI BAŞLADI! PTT personel alımı başvuru şartları ve ilanlar

PTT bünyesinde görev almak isteyenler için personel alım takvimi ve gereklilikler gündemin en önemli maddelerinden. "2024'te PTT personel alımı ne zaman yapılacak, bu yıl alım var mı, başvuru koşulları nelerdir?" gibi soruların cevapları büyük bir ilgiyle bekleniyor.

PTT Personel Alımına Kimler Başvurabilir?

KPSS Şartsız Alım Söylentileri PTT ve bağlı kuruluşları, personel alım duyurularını kendi resmi internet siteleri üzerinden yapmaktadır. Ancak, şu ana kadar 10 bin personel alımıyla ilgili net bir bilgi veya duyuru yapılmamıştır. Resmi açıklama geldiğinde bilgilendirme yapılacaktır.

Alım Zamanlaması ve Prosedürler PTT'nin personel alım süreçleri resmi web sitesi aracılığıyla yürütülmektedir. 2024 yılına ait personel alım detayları henüz netleşmemiş olup, resmi açıklama yapıldığında hemen ilan edilecektir.

Başvuru Yöntemleri: Adımlar ve Gerekli Bilgiler Başvuru yapacak adayların ilk adımı, PTT'nin resmi web sitesinden başvuru formunu doldurmaktır. Başvurular, adayların tercih ettikleri alanlara göre değerlendirilecek ve puanlamaya tabi tutulacaktır. Adaylar, sınav giriş ücretlerini Ziraat Bankası veya PTT'nin web sitesi üzerinden yatırabilirler.

Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

PTT'nin personel alımında aradığı genel şartlar şunlardır:

Türk vatandaşı olmak ve belirlenen yaş sınırlarında bulunmak.

Kamu haklarından yasaklı olmamak ve belirli suçlardan mahkum olmamak.

Sürekli görev yapmaya engel sağlık sorunu olmamak.

Başka kurumlarla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartlarını karşılamak.

Emekli olmamak.