PTT personel alımı başladı mı? 2025 yılı başvuru tarihi ve kadrolar...

KPSS şartı aranmayan pozisyonlar ve postane alımlarıyla dikkat çeken PTT, başvuru sürecine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. İşte merak edilen tüm bilgiler…

PTT 2025’te Personel Alımı Yapacak mı?

PTT, 2025 yılında 53 bin kişilik istihdam hedefiyle dikkat çekiyor. Bu kapsamda hem merkez teşkilatında hem de iştirak şirketleri (PTTeM gibi) üzerinden alımlar gerçekleştirilecek.

Müşteri hizmetleri, dağıtıcı, teknik personel ve yazılım geliştirici pozisyonlarında geniş çaplı iş imkanı sunulacak.

Ancak resmi duyurular henüz PTT'nin web sitesinde yayımlanmadı. Kurum, alımları ihtiyaçlar doğrultusunda yıl içinde kademeli olarak açıklayacak.

PTT Personel Alımı Ne Zaman?

2025 yılı için kesin başvuru tarihleri açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, PTT alımlarını genellikle İŞKUR üzerinden veya kendi resmi sitesi aracılığıyla duyuruyor.

KPSS Şartı Var mı? Hangi Pozisyonlar Mevcut?

PTT’nin bazı pozisyonlarında KPSS şartı aranmıyor. Müşteri hizmetleri ve teknik alanlarda deneyimli adaylar, KPSS puanı olmadan başvuru yapabiliyor9. Ancak memuriyet kadroları için KPSS puanı ve yaş şartı geçerli olabilir. İşte 2025’te öne çıkan pozisyonlar:

Müşteri İlişkileri Uzmanı: KPSS şartı yok, iletişim becerisi ön planda

Yazılım Geliştirici: Java/PHP uzmanlığı ve üniversite mezuniyeti şart

Dağıtıcı ve Gişe Memuru: Temel eğitim ve fiziksel yeterlilik aranıyor

Başvuru Şartları Neler?

PTT personel alımlarında adaylardan genel olarak şu koşullar isteniyor

Vatandaşlık: Türk vatandaşı olmak (yurtdışı pozisyonlar hariç)

Yaş Sınırı: 18-36 yaş aralığı

Eğitim: Pozisyona göre lise, önlisans veya lisans mezuniyeti.

Adli Sicil: Belirli suçlardan mahkumiyet bulunmamak.

Askerlik: Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünün tamamlanmış olması.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Çevrimiçi Başvuru: PTT’nin resmi sitesi (www.ptt.gov.tr) veya PTT Kariyer

Platformu üzerinden online form doldurulacak.

İŞKUR Üzerinden: Müşteri hizmetleri gibi bazı pozisyonlar için İŞKUR e-Şube kullanılacak.

Belge Yükleme: Kimlik, diploma ve adli sicil kaydı gibi belgeler sisteme yüklenecek.

PTT’den Resmi Açıklama Bekleniyor

PTT yetkilileri, 2025 alımlarına ilişkin detayların Nisan-Mayıs 2025 döneminde netleşeceğini ifade ediyor.

PTTeM’in Ankara merkezli alımları için ön başvurular başlamış durumda. Adaylar, resmi duyurular öncesinde özgeçmişlerini hazırlayarak sürece erkenden adapte olabilir.

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi