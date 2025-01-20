Prof. Naci Görür’den korkunç uyarı: ''O illere felaket yaklaşıyor''

Türkiye’deki deprem riski hala yüksek. Bu süreçte, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen “Depreme Dirençli Adıyaman” konferansında, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Adıyaman’ı Tehdit Eden Fay Hatları

Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman için en büyük tehlikelerden birinin Zagros Fay Hattı olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, bölgeyi etkileyebilecek diğer büyük fay hatları ise şunlar:

✔ Doğu Anadolu Fayı

✔ Ölü Deniz Fayı

✔ Bitlis Bindirme Kuşağı

Bu fayların, belirli aralıklarla büyük depremler üretebileceğini söyleyen Görür, Adıyaman’ın bir an önce deprem dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Adıyaman Deprem Dirençli Hale Getirilebilir Mi?

Görür, Adıyaman’ı depreme hazırlamak için uygulanabilecek çözümleri şöyle sıraladı:

✔ Yerel yönetimler, merkezi idare ve halk iş birliği yapmalı.

✔ Kentteki mevcut yapı stoku güçlendirilmeli veya yeniden inşa edilmeli.

✔ Şehir altyapısı, ekonomisi ve ekosistemi bütüncül olarak ele alınmalı.

✔ Halk bilinçlendirilmeli ve deprem eğitimi yaygınlaştırılmalı.

Bu adımların uygulanması halinde, 10-15 yıl içinde Adıyaman’ın tamamen deprem dirençli hale getirilebileceğini belirtti.

“Adıyaman Kendi Depremini Henüz Yaşamadı”

Adıyaman’da yaşanan büyük yıkımın komşu fay hatlarının hareketi sonucu oluştuğunu ifade eden Görür, şu çarpıcı açıklamada bulundu:

“Adıyaman, kendi fay hattının üreteceği büyük bir depremle henüz yüzleşmedi. Ancak özellikle Zagros kuşağı yavaş bir hareketle enerji biriktiriyor. Ne zaman harekete geçeceği bilinmez ama şimdiden hazırlık yapılmalı.”

Bu açıklama, Adıyaman’da ilerleyen yıllarda büyük bir depremin yaşanabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

İstanbul Deprem Riski Altında: 4 Milyon İnsan Tehlikede!

Sadece Adıyaman değil, İstanbul da büyük bir riskle karşı karşıya. Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul için şu kritik verileri paylaştı:

🔴 1 milyon 100 bin bina risk altında!

🔴 100 bin bina tamamen yıkılabilir veya ağır hasar alabilir!

🔴 Bu senaryoda 4 milyon insan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya!

Görür, İstanbul’da deprem dirençli bir şehir inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu sürecin bilim, yönetim ve halk iş birliğiyle yürütülmesi gerektiğini belirtti.

“Aksi takdirde sonuç, büyük kayıplar ve hayal kırıklıkları olacaktır.”

Türkiye Genelinde Deprem Riski Yüksek

Prof. Dr. Naci Görür, sadece İstanbul ve Adıyaman’ın değil, Türkiye’nin birçok bölgesinin büyük deprem riski altında olduğunu söyledi.

Özellikle şu bölgeler için yüksek risk bulunduğunu belirtti:

📍 Tunceli ve çevresi

📍 Doğu Anadolu Bölgesi

📍 İzmir ve Ege Bölgesi

Görür’e göre, Türkiye’nin herhangi bir yerinde büyük bir deprem olabilir. Ancak bunun etkilerini en aza indirmenin yolu Japonya ve Şili gibi ülkelerde uygulanan deprem dirençli kent projelerinden ilham almak.

“Depremin Tek Sorumlusu Müteahhitler Değil”

Depremlerden sonra sadece müteahhitlerin suçlanmasının yeterli olmadığını belirten Görür, şu ifadeleri kullandı:

✔ Devlet ve yerel yönetimler gerekli denetimleri yapmalı.

✔ Halk, doğru yapılanı takdir etmeli; yanlış yapanı ise denetim ve baskıyla yönlendirmeli.

✔ Kentlerin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için bilim insanlarıyla iş birliği yapılmalı.

Görür, sadece binaların güçlendirilmesinin yetmeyeceğini, altyapı, ulaşım sistemleri ve halkın bilinçlendirilmesi gibi konuların da bu sürece dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Depreme Karşı Dirençli Şehirler İçin Ne Yapılmalı?

Prof. Dr. Naci Görür, konferansın sonunda şu önemli çağrıyı yaptı:

“Depreme karşı güçlü bir toplum ve dirençli kentler oluşturmak bizim elimizde. Bunun için halk, bilim ve yönetim bir araya gelmelidir.”

Bu kapsamda yapılması gerekenler:

✔ Risk haritaları oluşturulmalı ve kentsel dönüşüm hızlandırılmalı.

✔ İnşaat projelerinde bilim insanlarının görüşleri dikkate alınmalı.

✔ Afet yönetimi ve acil durum planları geliştirilerek halka eğitim verilmeli.

✔ Tüm şehirlerde deprem tatbikatları düzenlenmeli.