Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bakmayan kalmasın dedi; Eviniz hangi zemin üzerinde, yıkılır mı?

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden İstanbul’un zemin dayanıklılığını gösteren detaylı bir jeofizik harita yayımlayarak vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu: "Haritada yapınızın yerini bulup değerlendirin."

"Sağlam Zeminde Sağlam Yapı Olmalı"

Prof. Dr. Ercan, deprem kaynaklı bina yıkımlarının büyük bölümünün zemin zayıflığından kaynaklandığını belirtti. Yaptığı açıklamaya göre, yıkımların %65’i zeminden, %35’i ise yapıdan kaynaklanıyor. Bu nedenle, yalnızca binanın değil, bulunduğu zeminin de dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Haritadaki Renkler Ne Anlama Geliyor?

Yayımlanan jeofizik harita, İstanbul genelinde zeminin dayanıklılığını renk kodlarıyla gösteriyor:

Lacivert: En sağlam ve en güvenli zemin

Yeşil: Güvenli ve dayanıklı alanlar

Sarı: Riskli, zayıf zemin bölgeleri

Kahverengi: En riskli, en dayanıksız alanlar

Bu renk skalası sayesinde vatandaşlar, kendi evlerinin bulunduğu alanın zemin güvenliğini kolayca değerlendirebiliyor.

“Haritayı Herkes Paylaşsın, Herkes Yararlansın”

Ercan, vatandaşlara haritayı inceleme çağrısında bulunarak, “Haritada yapınızın yerini bulun. Değerlendirin. Paylaşın ki herkes faydalansın.” mesajını verdi. Bu çağrı, özellikle yüksek risk taşıyan bölgelerde yaşayanlar için hayati önem taşıyor.



📍 Güvenli Yaşam İçin İlk Adım: Evinizin Altındaki Zemini Tanıyın

Uzmanlar, deprem gibi doğal afetlerde yalnızca yapının değil, üzerinde bulunduğu zeminin de hayati rol oynadığını her fırsatta hatırlatıyor. Prof. Dr. Ercan’ın paylaştığı bu harita, hem bireysel farkındalık yaratmak hem de olası afetlerde can kaybını en aza indirmek adına büyük önem taşıyor.



İstanbul’un zemin yapısını gösteren jeofizik haritaya ulaşmak ve kendi bölgenizi kontrol etmek için Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın resmi sosyal medya hesabını ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik