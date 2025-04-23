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Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremi sonrası kahreden haber; İstanbul'da kalanlar...

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, sadece sarsıntıyla değil, ardından gelen açıklamalarla da gündemde.

Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremi sonrası kahreden haber; İstanbul'da kalanlar...

Türkiye’nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Celal Şengör, sarsıntının “büyük İstanbul depreminin öncüsü olabilir” uyarısında bulundu. Bu değerlendirme, milyonlarca kişiyi endişelendirdi.


🗣️ “10 Dakika Sonra da Olabilir, 10 Yıl Sonra da...”

Gazeteci Candaş Tolga Işık’a konuşan Prof. Şengör, bu tür sarsıntıların ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Şengör, “Bu depremin ardından daha büyük sarsıntılar yaşanırsa, öncü deprem olma ihtimali güçlenir,” diyerek dikkatleri artçı depremlere çevirdi.

“Öncü ise, asıl depremin 10 dakika sonra mı 10 yıl sonra mı geleceğini bilemeyiz. Bunu kimse bilemez,” diyen Şengör, bilinmezliğin yarattığı tehlikeye dikkat çekti.

🌍 “Büyük Deprem Geliyorum Diyor”

Şengör, açıklamalarında Marmara’daki sismik riskin görmezden gelinemeyecek kadar ciddi olduğunu bir kez daha vurguladı. “Bu deprem oldu, bitti diyemeyiz. Bu sarsıntı Türkiye’ye büyük depremin sinyalini verdi. İstanbul için zaman daralıyor,” ifadeleriyle yetkililere açık uyarı gönderdi.


🧭 “Tüm Marmara Tetikte Olmalı”

Depremin ardından yaşanan artçıların sıradan olmadığını belirten Şengör, Marmara bölgesindeki tüm şehirlerin tetikte olması gerektiğini söyledi. Uzmanlara göre, İstanbul ve çevresi bu tür sarsıntılara her an hazır olmalı.

6.2’lik depremler nadir görülür ve sismik aktivitenin yüksekliğini gösterir.
Eğer bu bir öncü depremse, asıl şok her an gelebilir. Deprem zamanlaması kestirilemez ama hazırlıklı olmak mümkündür. Artçı depremler, daha büyük bir depremin habercisi olabilir.

⚠️ Uzmanlardan Ortak Çağrı: Ertelemeyin, Hazırlıklı Olun!

Deprem bilimciler, ısrarla bireysel ve kurumsal hazırlıkların artırılması gerektiğini söylüyor. Acil durum çantaları, toplanma alanlarının bilinmesi, yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi gibi önlemler artık hayati önemde.


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