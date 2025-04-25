PKK terör örgütü son dakika silah bırakıyor: Karar geldi

PKK, 1978 yılında Diyarbakır’ın Fis köyünde kuruldu. İlk silahlı saldırısını 15 Ağustos 1984’te Şemdinli ve Eruh’ta gerçekleştirdi. O günlerde dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın “Üç beş çapulcuya pabuç bırakmayız” sözü, bugün hafızalara kazınan tarihi bir duruşun simgesiydi.

Zamanla bu yapı sadece Türkiye içinde değil, Irak ve Suriye’deki uzantılarıyla da çok başlı bir güvenlik tehdidine dönüştü. Yıllarca süren askeri ve siyasi mücadele, şimdi başka bir boyuta evriliyor: silahsız çözüm süreci.



🧠 PKK'nın Tasfiyesi: Tesadüf Değil, Stratejik Birikimin Sonucu

Türkiye, 40 yılı aşan mücadelede hem askeri alanda hem de uluslararası arenada ciddi bir birikim elde etti. Tıpkı İngiltere’nin IRA’ya, İspanya’nın ETA’ya karşı geliştirdiği modeller gibi, Türkiye de kendi çözüm yolunu oluşturdu.

Eski Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş’in ifadesiyle:

“Gerilla ile ancak gerilla taktikleriyle mücadele edersin.”

Bugün geldiğimiz noktada ise yalnızca askeri refleksler değil, siyasi irade de çözümün temelini oluşturuyor.





🔄 Yeni Süreçte Atılan Kritik Adımlar

Son dönemde yaşanan gelişmeler sürecin ciddiyetini ortaya koyuyor:

22 Ekim: MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çıkışı

27 Şubat: Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı

10 Nisan: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM heyetiyle görüşmesi

Nisan Sonu: AK Parti’den “önemli gelişme” mesajları

📢 AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala:

“Terörsüz Türkiye süreci, öngördüğümüz biçimde devam ediyor. Nisan sonunda somut adım bekliyoruz.”





Erdoğan ve Bahçeli’nin Liderliğinde Yeni Bir Dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2013 yılında "Baldıran zehrini içerim" diyerek başlattığı çözüm sürecini, bugün çok daha kontrollü ve kararlı bir noktaya taşımış durumda. Bu defa süreç, terörle pazarlık değil, tek taraflı silah bırakma ve örgütün kendini feshetmesi üzerine kurulu.

Milliyetçi cepheden gelen destek de dikkat çekici. Bahçeli’nin sürece verdiği açık destek, süreci daha da güçlendiriyor.



“Toz Pembe Bir Dönem Yok”

PKK'nın silah bırakması önemli ama yeterli değil. Yeni süreç; demokrasi, hukuk, kalkınma ve toplumsal barış temelinde ilerlemeli. DEM Parti, CHP, AK Parti ve MHP dahil tüm siyasi aktörlerin bu sürece katkı sunması bekleniyor.

“Bu mesele artık sadece bir güvenlik sorunu değil, bir devlet aklı meselesi.”

Kaynak: Abdülkadir Selvi - Hürriyet Gazetesi