Peynir, sucuk, tereyağı bu markaları almayın; A101-BİM-ŞOK toplatılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünleri kamuoyuyla paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. Bakanlık, 2 Ekim 2024 tarihinden itibaren bu duyuruları güncel ve anlık olarak guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlamaktadır.

Arifoğlu Baharat Yine Listede

Daha önceki listelerde de adı geçen Arifoğlu Baharat ve Gıda Sanayi Limited Şirketi, bu kez "Pul Biber Acı Kırmızı" ürününde boya/gıda boyası tespiti nedeniyle ifşa edilmiştir. Bu durum, firmanın ürünlerinde standartlara uygun olmayan maddelerin kullanıldığını göstermektedir.

Kahvaltılık Ürünlerde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bakanlık tarafından ifşa edilen ürünler arasında özellikle kahvaltılık ürünler geniş yer tutmaktadır. Peynirden sucuğa, kıymadan tereyağına kadar birçok temel gıda maddesinde uygunsuz maddeler tespit edilmiştir. Bu durum, tüketicilerin günlük olarak tükettikleri ürünlerde bile dikkatli olmaları gerektiğini göstermektedir.

Yüksek fiyatlar nedeniyle zaten zor durumda olan vatandaşlar, bir de aldıkları ürünlerde tağşiş olması nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını korumak adına taklit ve tağşiş yapılan ürünleri ifşa etmeye devam etmektedir. Tüketicilerin, alışveriş yaparken ürünlerin güvenilirliğini sorgulamaları ve Bakanlık tarafından yayınlanan listeleri takip etmeleri önem arz etmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa listesine nasıl ulaşabilirim?

Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan ürünleri guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşmaktadır.

Arifoğlu Baharat'ın hangi ürünü ifşa edilmiştir?

Arifoğlu Baharat'ın "Pul Biber Acı Kırmızı" ürünü, boya/gıda boyası tespiti nedeniyle ifşa edilmiştir.

İfşa edilen ürünler arasında hangi gıdalar bulunmaktadır?

Peynir, sucuk, kıyma, tereyağı, kaşar ve baharat gibi birçok temel gıda maddesi ifşa edilen ürünler arasındadır.

Tüketiciler bu tür ürünlerden nasıl korunabilir?

Tüketicilerin, alışveriş yaparken ürünlerin güvenilirliğini sorgulamaları ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan ifşa listelerini düzenli olarak takip etmeleri önerilir.

Bakanlık ifşa listelerini ne sıklıkla güncellemektedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim 2024 tarihinden itibaren ifşa listelerini güncel ve anlık olarak guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşmaktadır.