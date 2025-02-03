Peynir ekmek gibi gidiyor; Sahtesi 1500 TL'den alıcı buluyor

Kahramanmaraş’ın tarihi Kapalıçarşısı'nda altın kemerin imitasyonu dahi 1500 TL’den alıcı buluyor. Gerçeği ise tam 1 milyon TL!

Altın Fiyatları Uçtu, İmitasyon Takılara Talep Arttı

Son dönemde altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması, düğün yapacak çiftleri ve yatırımcıları zor durumda bırakıyor. Bu nedenle birçok kişi, gerçeğinden ayırt edilmesi güç olan imitasyon takılara yönelmeye başladı. Kahramanmaraş’ın tarihi Kapalıçarşı’sında yıllardır takı satışı yapan esnaf Ali Atıcı, altın fiyatlarındaki yükselişin etkisini şöyle özetliyor:

"Altına gücü yetmeyenler, düğün yapacaklar ya da altınını bozdurup yerine koymak isteyenler çareyi imitasyonda buluyor. Özellikle düğünlerde gösterişli takılar takmak isteyenler için en çok tercih edilen ürünler kemer ve bilezikler. En pahalı imitasyon ürünümüz kemer, şu anda 1500 TL’den satılıyor. Gerçek altın kemerin fiyatı ise 1 milyon TL’yi aşıyor."

Kıvırcık ve Burma Bilezikler de Yoğun İlgi Görüyor

Altın kemer dışında en çok ilgi gören takılardan biri de bilezikler. Özellikle kıvırcık ve burma bilezikler, düğün alışverişlerinde sıkça tercih ediliyor. Atıcı, bu bileziklerin fiyatları hakkında da şu bilgileri veriyor:

"İmitasyon bilezikler 100 TL’den başlıyor. Gerçekleri ise 60 bin TL’yi buluyor. Görüntü olarak gerçeğinden ayırt etmek çok zor. Bu yüzden düğünlerde takı takmak isteyen ancak yüksek fiyatlardan dolayı alamayanlar, imitasyon bileziklere yöneliyor."

Altın ve İmitasyon Arasındaki Farkı Bilmeyenler Karıştırıyor!

Kapalıçarşı esnafı, imitasyon ürünlerin gerçeğiyle karıştırılabildiğini de belirtiyor. Görüntü olarak neredeyse birebir aynı olan bu takılar, dışarıdan bakıldığında altın gibi duruyor. Ancak işin uzmanları, ağırlık ve işçilik farkından dolayı gerçek altın ile imitasyonu ayırt edebiliyor.

Atıcı, bu konuda vatandaşları uyararak şunları söylüyor:

"İmitasyon takılar dışarıdan bakıldığında gerçeğine çok benziyor. Ancak ağırlık, işçilik ve renk farkı gibi detaylara dikkat edenler farkı anlayabiliyor. Yine de birçok kişi, dışarıdan bakıldığında altın gibi göründüğü için düğünlerde, özel günlerde imitasyonu tercih ediyor."

Kaynak: İHA