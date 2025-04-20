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Peugeot yaptı yapacağını; Artık Renault Clio’dan daha ucuza satışta

Peugeot, hafif ticari segmentte ses getiren modeli Rifter için Nisan ayına özel dikkat çekici bir kampanya başlattı.

Peugeot yaptı yapacağını; Artık Renault Clio’dan daha ucuza satışta

Geniş iç hacmi, ekonomik motoru ve rekabetçi fiyatıyla öne çıkan araç, özellikle büyük aileler ve küçük işletmeler için ideal seçeneklerden biri haline geldi.

Rifter, Aile ve Ticaret İçin Ortak Nokta

Peugeot Rifter, sunduğu ferah kabin ve esnek bagaj kapasitesiyle çok yönlü kullanım sunuyor. Geniş oturma alanı sayesinde hem şehir içi ulaşım hem de uzun yolculuklar konforlu hale geliyor. Katlanabilir koltuk yapısı sayesinde ise yük taşımak isteyen kullanıcılar için ekstra hacim sağlanabiliyor.

Performans ve Ekonomi Bir Arada

1.5 litrelik BlueHDi dizel motor, 130 beygir güç üretiyor. Bu motor, hem performans hem de yakıt verimliliği açısından dengeli bir yapı sunuyor. Araç, 100 km’de ortalama 5 litrenin altında yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Özellikle uzun yol yapanlar için bu verimlilik önemli bir avantaj.

Manuel ya da Otomatik Seçeneği Mevcut

Peugeot Rifter, kullanıcı tercihlerine göre iki farklı şanzımanla sunuluyor. Baz donanımda 6 ileri manuel şanzıman yer alırken, daha üst versiyonlarda 8 ileri tam otomatik şanzıman tercih edilebiliyor. Bu da sürüş konforunu artıran önemli detaylardan biri.

Nisan 2025 Güncel Fiyat Listesi

Peugeot’un açıkladığı yeni fiyat listesine göre Rifter modelleri şu şekilde sıralanıyor:

Allure 1.5 BlueHDi 130hp 6MT – 1.383.000 TL

Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 (Otomatik) – 1.590.500 TL

GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 (Otomatik) – 1.728.000 TL

Bu fiyatlar, aynı segmentteki rakiplerine kıyasla özellikle dikkat çekici. Hatta bazı Renault Clio modellerinden daha düşük etiketle satılması, modelin fiyat-performans oranını gözler önüne seriyor.

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