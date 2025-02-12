Pes artık: Domuz derisi kullanmışlar!

Reklam Kurulu, firmanın tüketiciyi yeterince bilgilendirmediğini değerlendirerek idari para cezası uyguladı. Ayrıca, yanıltıcı tanıtım gerekçesiyle ilgili reklamların durdurulmasına karar verildi.

Domuz Derisi Kullanıldığı Ortaya Çıktı

Reklam Kurulu’nun incelemesine göre, ‘Samba OG’ modelinin içeriğinde domuz derisi bulunuyor. Ancak Adidas’ın Türkiye’deki satış platformlarında bu durum açıkça belirtilmedi. Ürün açıklamalarında yalnızca ‘doğal deri’ ifadesi kullanılırken, domuz derisinin varlığına dair herhangi bir bilginin yer almadığı anlaşıldı.

Mevzuata göre, bir ürünün toplumun genel dini hassasiyetlerine aykırı bileşenler içermesi halinde, bunun reklamlarda net bir şekilde belirtilmesi gerekiyor. Adidas’ın bu kuralı ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım kararı alındı.

Adidas Resmi Talebe Yanıt Vermedi

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Reklam Kurulu, Adidas’tan ürün içeriği hakkında açıklama talep etti. Ancak müşteri hizmetleri birimi, "Üründe domuz derisi olup olmadığı konusunda bilgi verilemeyeceğini" bildirdi. Bunun üzerine Adidas’a resmi savunma tebligatı gönderildi. Ancak 14 Kasım 2024’te yapılan tebligata firma tarafından herhangi bir yanıt verilmedi.

Adidas’a 550 Bin TL Para Cezası

Adidas’ın ispat yükümlülüğünü yerine getirmediğine hükmeden Reklam Kurulu, firmanın tüketici haklarını ihlal ettiğini belirledi. Bu doğrultuda, Adidas’a 550 bin 59 TL idari para cezası verildi. Ayrıca, ilgili reklamların durdurulmasına karar kılındı.