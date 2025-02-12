Perşembe günü 29 ilde yoğun kar yağışı! Tatil olabilecek iller belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 ilde yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Kar yağışı beklenen iller için tatil haberleri bekleniyor.

Milyonlarca öğrenci, 13 Şubat perşembe günü kar yağacak illeri açıkladı. Kar yağışı nedeniyle tatil edilmesi muhtemel yerler belli oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar beklediği 29 ili açıkladı!

Kayseri: Yoğun Kar Yağışlı

Nevşehir: Yoğun Kar Yağışlı

Malatya: Yoğun Kar Yağışlı

Bingöl: Yoğun Kar Yağışlı

Tunceli: Yoğun Kar Yağışlı

Bitlis: Yoğun Kar Yağışlı

Muş: Yoğun Kar Yağışlı

Sivas: Yoğun Kar Yağışlı

Erzincan: Yoğun Kar Yağışlı

Yozgat: Yoğun Kar Yağışlı

Niğde: Yoğun Kar Yağışlı

Hakkari: Yoğun Kar Yağışlı

Van: Kar Yağışlı Kars: Kar Yağışlı

Ardahan: Kar Yağışlı

Iğdır: Kar Yağışlı

Şırnak: Kar Yağışlı

Erzurum: Kar Yağışlı

Ankara: Hafif Karlı

Konya: Kar Yağışlı

Bolu: Kar Yağışlı

Karaman: Kar Yağışlı

Karabük: Kar Yağışlı

Kastamonu: Kar Yağışlı

Amasya: Kar Yağışlı

Çorum: Kar Yağışlı

Gümüşhane: Kar Yağışlı

Bayburt: Kar Yağışlı

Ağrı: Kar Yağışlı

13 Şubat 2025 perşembe günü hangi illerde okullar tatil edildi!

Kayseri'de okullar tatil edildi.

Kırşehir'de okullar tatil edildi!

"Kırşehir’de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre gece saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre gece saatlerinde ilimizde başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe gününü tatil ilan ediyoruz. Kar yağışının su kaynakları açısından sıkıntılı olan Kırşehir’imize bereket getirmesini diliyor, Cuma günü hepinizi sınıflarınıza bekliyoruz" ifadelerine yer verildi."

Bingöl'de okullar tatil edildi!

"Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle yarın kent genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünce 13 Şubat Perşembe günü sabah erken saatlerden itibaren Bingöl genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiği yönünde uyarıda bulunulduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezi ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında yarın okulların tatil edildiği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi."

Elazığ'da okullar tatil edildi!

"Elazığ'da kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağının değerlendirildiğini belirtti.

Bu nedenle yarın için eğitim-öğretime ara verileceğini ifade eden Hatipoğlu, öğrencilere kitap okumaları ve ders çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Hatipoğlu, engelli ile hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağını kaydetti."