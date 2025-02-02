Pazartesi okullar yarım gün mü? MEB yarın okullar tatil mi açıkladı

Okullar yarın tatil mi? 3 Şubat 2025 pazartesi okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı son dakika pazartesi günü okullar tatil mi? 3 Şubat pazartesi okullar yarım gün mü sorularına açıkladı.

Milyonlarca öğrenci, 3 şubat'ta okullar açık mı? Pazartesi ders var mı? Pazartesi okullar yarım gün mü araştırması yapıyor. Resmi olarak MEB, okulların açılmasına 1 gün kala açıklama yaptı.

Okullar 3 Şubat 2025 Pazartesi tatil mi?

Okullar, 3 şubat 2025 pazartesi günü tatil değildir?

MEB'den son dakika 3 Şubat pazartesi okullar yarım gün mü?

Son dakika 3 Şubat pazartesi okullar yarım gün değil.

MEB'den açıklama!

MEB 3 Şubat pazartesi yarım gün mü haberlerine, "Sosyal medya ve haber sitelerinde bazı okullarda eğitim toplantıları düzenleneceği ve ders programlarında farklılık göstereceği için pazartesi okullar yarım gün haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yaptı. Öğretmenlerin eğitim toplantıları tamamladığı ve ders programların belli olduğu ifade edildi.