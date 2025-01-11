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Parmaklardaki büyük Sır; Kimse bunu bilmiyordu

Uzman psikolog ve yazar Esra Ezmeci, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Parmaklardaki büyük Sır; Kimse bunu bilmiyordu

Instagram'da 7 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Ezmeci, takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken, aynı zamanda psikoloji ve insan davranışları üzerine dikkat çekici içerikler paylaşıyor. Son zamanlarda ilginç bir şekilde el parmakları üzerine yapılan paylaşımlar, bu alanla ilgili merak uyandıran bir konuyu gündeme getirdi.

Ezmeci, son paylaşımında elinin fotoğrafını yayınladı ve özellikle işaret parmağı ile yüzük parmağı arasındaki ilişkiye dikkat çekti. İşaret parmağının yüzük parmağından uzun veya kısa olmasının kişinin karakteristik özellikleriyle bir bağlantısı olduğuna değindi. Ezmeci’nin paylaştığı bilgilere göre, bu parmakların uzunluğu kişinin dişi ya da eril özelliklerini yansıtabiliyor:

Eğer işaret parmağınız yüzük parmağınızdan uzunsa, dişi özelliklerinizin daha baskın olduğu söyleniyor.

Eğer işaret parmağınız yüzük parmağınızdan kısa ise, eril özelliklerinizin daha belirgin olduğu belirtiliyor.

Eğer parmaklarınız eşit uzunluktaysa, dişi ve eril özelliklerinizin dengede olduğu ifade ediliyor.

Bu açıklama, biyolojik ve psikolojik araştırmaların ışığında parmak uzunluklarının cinsiyet hormonu seviyeleriyle ilişkilendirilebileceğini gösteriyor. Özellikle evrimsel psikoloji alanında yapılan araştırmalar, parmak uzunluğu ile kişilik, cinsiyet özellikleri ve hormon düzeyleri arasında bazı korelasyonlar olduğunu öne sürüyor.

Ezmeci’nin paylaştığı bu bilgi, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmiş ve birçok takipçisinden ilginç geri dönüşler almış durumda. Uzman psikolog Esra Ezmeci'nin paylaşımları, insanların kendilerini ve kişiliklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olma amacını taşıyor. Ezmeci, benzer şekilde psikolojiyle ilgili daha pek çok ilginç içeriği takipçileriyle paylaşıyor.

Kaynak: gazeteoku.com

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