ÖZ AĞRI SEÇ TURİZM SAHİBİ KİM? Ağrı Seç Turizm Telefon Numarası

Öz Ağrı Seç Turizm Kimin?

Kazanın ardından kamuoyunda Öz Ağrı Seç Turizm firmasının kime ait olduğu sorusu gündeme geldi. Ancak firmanın sahibine dair net bir bilgi bulunmuyor. agrisecturizm.com adresinde yer alan bilgilere göre, şirketin misyonu ve vizyonu şu şekilde ifade ediliyor:

Misyonumuz:

Müşterilerimizin değişen beklentilerine zamanında en uygun çözümleri geliştirerek kaliteli ve güvenli hizmet sunmak. Ayrıca müşteri memnuniyeti konusunda bekleneni gerçekleştirmektir.

Vizyonumuz:

Sektörde belirleyici ve referans marka olmak; müşterilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almak ve müşteri memnuniyeti ile hizmet kalitesini zirveye çıkarmak.

Bu açıklamalar firmanın genel hedeflerini ve çalışma prensiplerini özetlerken, firmanın sahibi hakkında kamuoyuna açık herhangi bir bilgi verilmemiş durumda.

Ağrı Seç Turizm İletişim Bilgileri

Öz Ağrı Seç Turizm, Doğu Anadolu Bölgesi'nde geniş bir hizmet ağına sahip olan bir firma olarak biliniyor. Özellikle Ağrı ve çevresinde faaliyet gösteren firmanın iletişim bilgileri ise şu şekildedir:

Adres:

Çevre Yolu Blv. Doğubayazıt Otogarı Sanayi Mah.522 Z11 Doğubayazıt/Ağrı/TÜRKİYE

Telefon:

(0472) 312 12 33

(0472) 215 04 04

Vatandaşlar, firma ile ilgili merak ettikleri diğer bilgilere bu iletişim numaraları üzerinden ulaşabilirler.

Kazanın Ardından Sorular Cevap Bekliyor

Polatlı’daki kazanın ardından yaşanan can kayıpları, yol güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı. Öz Ağrı Seç Turizm’e ait otobüsün kazaya karışması, firmanın güvenlik önlemleri ve araç bakımları ile ilgili soruları da beraberinde getirdi. Bu kapsamda, firmanın güvenlik politikaları ve yolcu güvenliğine yönelik aldığı tedbirler konusunda daha fazla bilgilendirme yapılması bekleniyor.

Öz Ağrı Seç Turizm’in sahibi kimdir?

Öz Ağrı Seç Turizm’in sahibine dair net bir bilgi kamuoyuna açıklanmamış durumda.

Kazaya karışan otobüs hangi firmaya ait?

Kazaya karışan otobüs, Öz Ağrı Seç Turizm firmasına aittir.

Öz Ağrı Seç Turizm nerede hizmet veriyor?

Firma, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, özellikle Ağrı ve çevresinde hizmet vermektedir.

Öz Ağrı Seç Turizm’in iletişim numarası nedir?

Firma ile iletişime geçmek için (0472) 312 12 33 ve (0472) 215 04 04 numaralarını kullanabilirsiniz.

Polatlı’daki kazada kaç kişi hayatını kaybetti?

Kazada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi ise yaralanmıştır.

Firma güvenlik önlemleri alıyor mu?

Firma, güvenlik ve müşteri memnuniyeti konusunda gerekli tüm tedbirleri aldığını belirtiyor, ancak yaşanan kazanın ardından bu tedbirlerin yeterliliği tartışılıyor.