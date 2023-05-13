ÖTV'siz otomobil alma fırsatı! 325 bin TL'ye sıfır araç sizi bekliyor

Devlet, engelli bireylere ÖTV'siz araç satışı uygulamasını hayata geçirirken, bir diğer haber de Nissan markasından geldi. Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulan araçlar listesine Nissan Micra modeli de eklendi.

Engelli vatandaşların sıfır araç satın alımlarında ÖTV'den muaf tutulacak olmaları sonrasında, hangi araçların bu uygulama kapsamında olacağı merak konusu oldu. Yeni açıklamaya göre Nissan Micra modeli de bu listeye eklenmiş durumda. Ancak, bu uygulamadan yararlanmak isteyen engelli vatandaşların belli şartları yerine getirmesi gerekiyor.

BÜYÜK ÖTV İNDİRİMİ BAŞLADI

Nissan Micra model araçlarından yararlanmak isteyen engelli bireylerin öncelikle engelli raporu sahibi olmaları gerekiyor. Ayrıca, aracın sıfır olarak satın alınması ve en fazla 1600 cc motor hacmine sahip olması gerekiyor. Bunun yanı sıra, araçta ÖTV muafiyeti uygulanabilmesi için, engelli kişinin aracı en az 3 yıl boyunca kullanması şartı da bulunuyor.

Engelli vatandaşlar, bu şartları sağladıkları takdirde, Nissan Micra model araçları ÖTV'den muaf bir şekilde satın alabilecekler. Bu uygulama, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor ve araç sahibi olma imkanı sunuyor.

Sıfır araç satın alırken ÖTV ödememek için tek bir şart bulunmaktadır: satın alan kişinin engelli bir birey olması. Ancak, her engelli birey değil, engel oranı yüzde 90 ve üzeri olanlar bu avantajdan yararlanabilir. Bu karar 2018 yılında yürürlüğe girdi ve engel oranını belirleyen rapor Engelli Sağlık Kurulu tarafından verilip onaylanmalıdır.

NİSSAN MİCRA GÜNCEL ÖTV'SİZ FİYATLAR

Nissan Micra araçlarının kampanya kapsamında ÖTV'siz satış fiyatları şu şekilde belirlendi:

2023 Nissan MICRA 1.0 IG-T 92PS Düz Vites Visia: 325.800 Türk Lirası,

2023 Nissan MICRA 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Visia: 345.700 Türk Lirası,

2023 Nissan MICRA 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna: 371.800 Türk Lirası.

Nissan Juke araçlarının kampanya kapsamında ÖTV'siz satış fiyatları ise şöyle:

2023 Nissan JUKE 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna: 359.700 Türk Lirası,

2023 Nissan JUKE 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna: 399.400 Türk Lirası,

2023 Nissan JUKE 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum: 435.800 Türk Lirası,

2023 Nissan JUKE 1.0 DIG-T 115PS DCT Limited Edition: 445.600 Türk Lirası,

2023 Nissan JUKE 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Perso: 457.600 Türk Lirası,

2023 Nissan JUKE 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium: 498.900 Türk Lirası.

Bu fiyatlar kampanya kapsamında geçerlidir.