ÖTV'siz alınacak otomobil markaları; İşte yüzde 40 yerli araçlar listesi

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, ÖTV muafiyeti kapsamındaki araçlarda yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarıldı. Ayrıca, engellilere yönelik alım koşullarında 10 yıl satış yasağı getirildi. Bu değişiklik, hem engelli bireyler hem de araç üreticileri için büyük bir yenilik anlamına geliyor.

Yeni Düzenleme ile Yerlilik Oranı Artırıldı

Yapılan düzenlemeyle, Türkiye'de üretilen araçlar ön plana çıkarılacak ve engellilerin alabileceği araçların yerlilik oranı yüzde 40 olarak belirlenecek. Bu değişiklik, yerli üreticileri desteklerken, ÖTV muafiyetli araç alımlarında da önemli bir değişime yol açtı. 2025 yılından itibaren engellilere ÖTV muafiyetli olarak sunulabilecek modeller arasında yerli üretim araçlar başta geliyor.

10 Yıl Satış Yasağı Getirildi

Yeni düzenlemenin bir diğer önemli unsuru ise araç sahiplerine getirilen satış yasağı oldu. Eskiden 5 yıl olan satış yasağı süresi, 10 yıla çıkarıldı. Bu, engellilerin alacağı ÖTV'siz araçların satılmasının 10 yıl boyunca yasak olduğu anlamına geliyor. Ancak, düzenleme öncesi araç almış olanlar, 5 yıl sonra aracını satabilirken, 10 yıl boyunca araç alımlarında kısıtlamaya tabi tutulacak.

ÖTV Muafiyetli Araçlar: Hangi Modeller Alınabilecek?

Yerli üretim araçların ön plana çıktığı bu yeni dönemde, engellilerin alabileceği ÖTV'siz araçlar arasında 6 farklı markanın toplamda 12 modeli yer alıyor. Bu araçlar, hem modern tasarımları hem de yerli üretim olmaları ile dikkat çekiyor. İşte 2025 yılında ÖTV muafiyetli alınabilecek bazı araçlar:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Transporter

Volkswagen Transporter

Bu araçlar, engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış ve yerli üretim olmaları nedeniyle öncelikli olarak tercih edilebilecek araçlar arasında yer alıyor.

ÖTV Muafiyetinden Kimler Yararlanabiliyor?

ÖTV muafiyetli araç alımından yararlanmak için, engelli bireylerin en az yüzde 90 engelli olmaları gerekmektedir. Ayrıca, engelli kişi 18 yaşının altındaysa ya da araç kullanamayacak durumdaysa, aile üyeleri aracı kullanma hakkına sahip olabiliyor. Bu kişiler ayrıca aracın satın alımını da gerçekleştirebiliyorlar.

Kaynak: Resmi Gazete