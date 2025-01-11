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Otoyol ve köprü ücretlerine okkalı zam; 2025 yılı otoyol ve köprü ücretleri

Ağustos ayında yapılan zamlarla birlikte köprü ve otoyol geçiş ücretleri, milyonlarca araç sahibinin bütçesini yakından etkiliyor.

Otoyol ve köprü ücretlerine okkalı zam; 2025 yılı otoyol ve köprü ücretleri

2025 yılı itibarıyla geçerli olan zamlı fiyatlar, sürücülerin seyahat maliyetlerini yeniden planlamalarını gerektirebilir. İşte 2025 yılına ait köprü ve otoyol geçiş ücretleri:


2025 Köprü Geçiş Ücretleri

Osmangazi Köprüsü: 798 TL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 47,5 TL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 47,5 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 100 TL

1915 Çanakkale Köprüsü: 842 TL

2025 Otoyol Geçiş Ücretleri

Ankara-Niğde Otoyolu: 590 TL

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: 1971 TL

İzmir-Aydın Otoyolu: 57,5 TL

İzmir-Çeşme Otoyolu: 41 TL

Anadolu Otoyolu: 269 TL

Avrupa Otoyolu: 133 TL

Çukurova Otoyolları: 80 TL - 156 TL

Kuzey Çevre Otoyolu: 431 TL

Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu: 172 TL

Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu: 403 TL

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu: 230 TL

Malkara-Çanakkale Otoyolu: 785 TL

Kaynak: GazeteOku.com

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