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Otomobil sahipleri dikkat! Plakalarda yeni uygulama az önce başladı

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'deki "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile kayıp tescil plakalarının yenilenmesiyle ilgili önemli bir sistem değişikliği gerçekleştirildi.

Otomobil sahipleri dikkat! Plakalarda yeni uygulama az önce başladı

Yeni düzenlemeyle birlikte, bu işlemler daha pratik bir hale geliyor ve artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Yeni Prosedür Nasıl İşleyecek?

Önceki sistemde, kaybolan plakanın yenilenmesi için araç sahiplerinin bir dizi işlem yapması gerekiyordu. Plaka sahipleri, kaybolan plakalarını tekrar kullanabilmek için öncelikle noter işlemleri ve Trafik Şube Müdürlüğü'nde beyan yaparak plaka basım kağıdını alıyordu. Ardından, bu kağıtla birlikte en yakın Şoförler Odası'na gidilip yeni plaka çıkartılıyordu.

Ancak, yeni yönetmelik ile bu süreç dijitalleştirilerek daha hızlı ve kolay bir hale getirildi. Yönetmelikte, kaybolan tescil plakalarının yeniden basılabilmesi için artık e-Devlet üzerinden plaka basım talep belgesinin oluşturulması, iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve araca ait özet tescil bilgileri raporunun alınması gerektiği belirtiliyor.

E-Devlet ile Hızlı ve Kolay İşlem

E-Devlet üzerinden yapılacak işlemler, aracın sahibi için büyük bir kolaylık sağlayacak. Plaka kaybı yaşayan kişiler, noter veya şoförler odasına gitmek zorunda kalmadan, gerekli belgeleri ve bilgileri e-Devlet üzerinden tamamlayabilecekler. Bu sistem, vatandaşlara zaman ve enerji tasarrufu sağlayacak ve işlemler daha hızlı bir şekilde sonuçlanacak.

Yeni düzenleme, kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor ve vatandaşlara daha etkin bir hizmet sunmayı hedefliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle, bu tür işlemler için bir dizi bürokratik engel kaldırılmış oldu.

Kaynak: Resmi Gazete 

Derleme: Gazeteoku

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