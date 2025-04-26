Ortaya çıktı; Renault 5'in tahmini fiyatı duyuruldu

Şirket, bu ikonik modelin elektrikli versiyonu için hem teknik detayları hem de fiyat aralığını netleştirdi.



Renault Zoe’ye Veda, Renault 5’e Merhaba 👋

Renault'un planlamasına göre, Avrupa pazarında başarılı satış grafiği yakalayan Renault Zoe modeli 2024 yılı itibarıyla üretimden kalkacak. Zoe'nin yerini, tamamen elektrikli olarak geliştirilen yeni Renault 4 ve Renault 5 modelleri alacak.



Renault 5: Yeni Nesil Teknoloji, Retro Dokunuş 🎯

Yeni Renault 5, CMF-BEV platformu üzerine inşa edilecek. Şirket yetkilileri, R5’in parçalarının %70'inin Clio ve Captur gibi mevcut CMF-B tabanlı modellerden alındığını açıkladı. Bu yaklaşım sayesinde R5’in üretim maliyeti, Zoe’ye kıyasla yaklaşık %30 oranında düşürüldü.

Münih Otomobil Fuarı’nda tanıtılan elektrikli hatchback, 70’li ve 80’li yıllardaki orijinal Renault 5 modellerinden esinlenen tasarımıyla büyük ilgi topladı. Fransız üretici, modelin üretim versiyonunun 2024 yılında piyasaya sürüleceğini resmen doğruladı.



Tahmini Fiyat: Elektrikli Araçlara Ulaşılabilir Alternatif 💶

Renault yetkilisi Gilles Le Borgne, Renault 5’in piyasaya uygun fiyatlı bir model olarak çıkacağını belirterek, “Segmentinde büyük ses getireceğine inanıyoruz. 20.000 ila 25.000 euro fiyat aralığında olacak,” açıklamasını yaptı. Net fiyatlandırmanın 2025 yılı itibarıyla daha kesin şekilde görüleceği bildirildi.

Kaynak: Gazeteoku.com