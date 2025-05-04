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Ortalığı karıştıran itiraf: Türkiye'ye saldırmak için savaş planlandı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirmesi beklenen görüşme öncesi, Yunan medyasında oldukça ses getiren yorumlar gündeme oturdu.

Ortalığı karıştıran itiraf: Türkiye'ye saldırmak için savaş planlandı

 “Yunan Basını” isimli YouTube kanalında yayınlanan içerikte emekli Korgeneral Konstantinos Kousantas’ın açıklamaları dikkat çekti.


🔍 “Erdoğan’ı Devirmek İçin 3-4 Gün Sürecek Savaş Planlandı”

Emekli Korgeneral Kousantas, Türkiye ile Yunanistan arasında geçmişte planlandığı iddia edilen çarpıcı bir senaryoyu gündeme taşıdı. Açıklamasında, 2003 ile 2010 yılları arasında Türkiye'de dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek amacıyla, 3-4 günlük bir savaş senaryosunun planlandığını öne sürdü.

🗨️ "Bu senaryoda amaç, kısa süreli bir çatışma yoluyla Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin etkisiz hale getirilmesiydi. Ardından ABD ve Fransa’nın müdahalesiyle Türkiye iç siyasetine etki edilmesi bekleniyordu," dedi.


📎 "Gerçek Ortaklık Zeminimiz Yok"

Kousantas, Türk-Yunan ilişkilerinde kalıcı bir dostluğun ve ortaklığın kurulmasının zorluklarına da değindi. Varikopoula Planı ifşalarına atıfta bulunan emekli general, iki ülke arasında güven eksikliğinin ciddi boyutlara ulaştığını ifade etti.

🧭 “Mavi Vatan, Türkiye’nin gerçek vizyonudur” diyen Kousantas, taraflar arasında her şeye rağmen iletişimin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.


🕊️ “İletişim, Düşman Devletler Arasında Bile Gerekli”

Kousantas’ın mesajı, askeri geçmişi kadar diplomatik bir duruş da içeriyordu. Komşu iki ülkenin, ne kadar gerginlik yaşarsa yaşasın iletişim kanallarını açık tutması gerektiğini belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis’in de çabalarına değinen Kousantas, mevcut siyasi ortamda uzlaşının zor göründüğünü ancak diyaloğun önemini koruduğunu vurguladı.


📣 Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin gerçekleşmesi beklenen Mayıs ayında, bu açıklamaların nasıl bir yankı uyandıracağı ve görüşmenin seyrine etkisi merakla bekleniyor.

Kaynak: Gazeteoku.com

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