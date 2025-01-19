ONAYLADI! Hurda teşvikiyle alınacak araçlar; Hangi modeller alınacak?

Hurda araç teşviki ve sıfır araçlara uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi gibi konular, Meclis gündeminde yerini aldı. Daha önce sıkça gündeme gelen ancak netleşmeyen bu düzenlemeler, hem otomobil sektörü hem de tüketiciler açısından büyük önem taşıyor. Peki, bu yeni düzenleme nasıl bir etki yaratacak ve hangi araçlar bu teşvikten faydalanabilecek? İşte detaylar…

Hurda Araç Teşviki Nedir?

Hurda araç teşviki, 25 yaşını doldurmuş araçların trafikten çekilmesini ve bu araçların yerine alınacak yeni otomobiller için vergi indirimini hedefliyor. Teklifin en önemli özelliği, sadece yerli üretim araçların bu teşvikten faydalanabilmesi. Bu sayede Türkiye’de üretilen otomobillerin satışları artırılmak isteniyor. Türkiye’nin otomotiv sektöründeki üretimi teşvik eden bu düzenleme, yerli üretimle çevre dostu ve güvenli araçların satışına katkı sağlayacak.

Yerlilik Oranı ve Teşvikten Yararlanacak Araçlar

Hurda teşvikinden faydalanabilmek için, alınacak yeni araçların yerli üretim olması gerekecek. Bu araçların yerli üretim oranı en az %40 olmalı. Yerlilik oranını arttırmaya yönelik bir yaklaşım olarak, yerli üretim araçların kapsamda yer alması hedefleniyor.

Öne çıkan modeller arasında Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Transit ve Fiat Egea gibi araçlar bulunuyor. Hem bütçe dostu hem de çevreye duyarlı olan bu araçlar, hem tüketicilere hem de üreticilere büyük avantajlar sunuyor.

Hurda Araç Alımı İçin Uygulama Koşulları

Hurda teşvikinden sadece bir kez yararlanılabilecek olması, bu fırsatı değerlendirmek isteyen tüketiciler için büyük bir önem taşıyor. Eski araçlarını yenisiyle değiştirmek isteyenler, doğru zamanlamayla bu teşvikten faydalanarak daha çevreci ve güvenli araçlara sahip olabilecek. Böylece, trafikteki eski ve güvenlik riski taşıyan araçlar azalacak.

ÖTV İndirimiyle Fiyatlar Ne Olacak?

Sıfır araçlarda uygulanacak ÖTV indiriminin fiyatlar üzerinde nasıl bir etki yaratacağı henüz netleşmiş değil. Ancak, bu indirimlerin sıfır araç fiyatlarını ciddi şekilde düşürmesi bekleniyor. Yasa teklifi henüz Meclis’te tartışılıyor, ancak bu teşviklerin devreye girmesiyle birlikte otomobil almak isteyen tüketicilere önemli fırsatlar sunulacağı düşünülüyor.

Hurda Araç Teşviki Sürekli Olacak Mı?

Geçmişte benzer teşvikler belli sürelerle sınırlı olarak uygulanmıştı. Yeni düzenleme de belirli bir dönem için geçerli olacak. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, bu teşviklerin sürekli hale gelmesinin otomobil piyasasında dengeyi sağlamak adına önemli olabileceğini belirtiyor. Ancak teşviklerin ne kadar süreyle geçerli olacağı, piyasadaki dengeyi ne yönde etkileyeceği hala belirsiz.

Uygulama Başlangıcı Ne Zaman?

Bu düzenlemeye dair teklifin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Uygulamanın ne zaman başlayacağına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 2025’in ilerleyen zamanlarında, özellikle yaz aylarında bu teşviklerden faydalanmak mümkün olabilir.

Kaynaklar:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS)