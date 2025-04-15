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Oluk oluk petrol akıyor; O bölgemizde vatandaşlar mest oldu

Türkiye’nin enerji tarihinde yeni bir sayfa açıldı.

Oluk oluk petrol akıyor; O bölgemizde vatandaşlar mest oldu

Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervi ve Gabar Dağı’ndaki petrol üretimi, enerji alanında uzun yıllardır beklenen yerli atılımların sembolü haline geldi.

Karadeniz Doğal Gazı ve Gabar Petrolü: Stratejik Dönüşüm

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin son dönemdeki enerji keşiflerinin dışa bağımlılığı azaltma hedefinde kritik bir eşik olduğunu vurguladı.

📌 Dikkat Çeken Veriler:

🔥 Karadeniz’den çıkarılan doğal gaz, 3 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak kapasiteye ulaştı.

🛢️ Gabar’da günlük petrol üretimi 70 bin varili buldu.

🎯 Hedef: Günlük 100 bin varil üretim düzeyine çıkmak.

Bayraktar, bu gelişmelerin sadece enerji sektörünü değil, ülkenin ekonomik direncini de güçlendirdiğini ifade etti.

Gabar: Sadece Bir Petrol Sahası Değil

Gabar, artan üretim kapasitesinin yanı sıra bölgesel kalkınma açısından da önemli bir merkez haline geliyor.

🔹 Sahada 3 binden fazla kişi istihdam ediliyor.

🔹 Yapılan yatırımlar, bölgede ekonomik hareketliliği tetikliyor.

🔹 Enerji projeleri, Türkiye’nin cari açığını düşürme hedefinde kilit rol oynuyor.
Bakan Bayraktar’ın sözleriyle, “Gabar sadece bir petrol sahası değil; aynı zamanda bir umut, bir kalkınma vizyonudur.”

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