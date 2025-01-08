GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Meğer Pınar Altuğ'un yerine Haberin devamı.
Anasayfa / Türkiye /

Ölen Roketsan mühendisi Serdar Yücel kimdir? Babasından şok açıklama

Ankara’da Roketsan’da yazılım mühendisi olarak görev yapan 25 yaşındaki Serdar Yücel, geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulundu.

Ölen Roketsan mühendisi Serdar Yücel kimdir? Babasından şok açıklama

İlk bulgulara göre, Yücel’in sodyum nitrat içerek intihar ettiği öne sürülürken, baba Ahmet Yücel'in ortaya attığı iddialar olayın seyrini değiştirdi. Soruşturma derinleştirilirken, baba Yücel oğlunun infaz edildiğini iddia etti.

“Evladımdan Sır İstemişler, Vermemiş”

KRT TV canlı yayınına bağlanan baba Ahmet Yücel, oğlunun çok önemli bir görevde bulunduğunu belirterek ölümünün bir intihar olmadığını, infaz olduğunu öne sürdü. Yücel, “Evladımdan sır istemişler, vermemiş. Oğlum intihar etmedi, öldürüldü” ifadelerini kullandı.

“Omuzlarının Üstü Çürümüş”

Baba Yücel, oğlunun ölümüne neden olan maddenin yüzüne poşetle geçirildiğini iddia ederek, “Oğlumun omuzlarının üstü çürümüş, bu ölüm bir infazdır” dedi. Yücel’in açıklamaları, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve soruşturmanın daha da derinleşmesine yol açtı.

Olayın Arka Planı

Serdar Yücel, Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli bir kuruluş olan Roketsan’da yazılım mühendisi olarak çalışıyordu. Ölümünün ardından başlatılan soruşturmada, genç mühendisin kritik projelerde görev aldığı belirtildi. İlk etapta intihar şüphesi üzerinde durulurken, babasının iddialarıyla birlikte olayın başka bir boyutu ortaya çıktı.

Türkiye’de Savunma Sanayi Çalışanlarına Yönelik Şüpheli Ölümler

Türkiye’nin savunma sanayi alanında çalışan mühendislerinin daha önce de benzer şekilde şüpheli ölümleri, kamuoyunda sıkça tartışılmıştı. Yücel’in ölümü de bu bağlamda dikkat çekerken, olayla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Carrefour, A101, Migros, ŞOK markette yağ fiyatlarına dev indirim Carrefour, A101, Migros, ŞOK markette yağ fiyatlarına dev indirim
Emeklilik yaşınız değişiyor; 1991-2011 arası SSK girişlilere emekli olma şansı Emeklilik yaşınız değişiyor; 1991-2011 arası SSK girişlilere emekli olma şansı
Türkiye'ye Pazartesi fena geliyor; Herkes hazırlansın Türkiye'ye Pazartesi fena geliyor; Herkes hazırlansın
2025 Ocak ayı memur emekli maaş farkı yattı mı? Eksik ödemeler... 2025 Ocak ayı memur emekli maaş farkı yattı mı? Eksik ödemeler...
PTT N Kolay ile emeklilere kredi kampanyası; 100.000 TL'ye kadar kredi PTT N Kolay ile emeklilere kredi kampanyası; 100.000 TL'ye kadar kredi
12-31 OCAK İŞKUR İŞ İLANLARI: KPSS'li KPSS'siz personel alınacak! 12-31 OCAK İŞKUR İŞ İLANLARI: KPSS'li KPSS'siz personel alınacak!
SON HABERLER
Hemen evinizden atın; Gece boyunca çoğalıyorlarmış Hemen evinizden atın; Gece boyunca çoğalıyorlarmış
Bu akşam lapa lapa kar geliyor; Yarın okullar tatil olabilir Bu akşam lapa lapa kar geliyor; Yarın okullar tatil olabilir
Türkiye'ye yavaş yavaş yaklaşıyor; Hemen önlem alın Türkiye'ye yavaş yavaş yaklaşıyor; Hemen önlem alın
İBB itfaiye eri ve zabıta memuru alımı; İşte başvuru şartları İBB itfaiye eri ve zabıta memuru alımı; İşte başvuru şartları
TOKİ açıkladı; 12.408 TL'den 2+1, 13.679 TL'den 3+1 daire müjdesi TOKİ açıkladı; 12.408 TL'den 2+1, 13.679 TL'den 3+1 daire müjdesi
Emekli düğün bayram edecek; Alacakları ikramiye duyuruldu Emekli düğün bayram edecek; Alacakları ikramiye duyuruldu
Ünlü doktor uyardı; Eksikliği zeka geriliğine neden oluyor Ünlü doktor uyardı; Eksikliği zeka geriliğine neden oluyor
Çocuklarınızı yanına sokmayın; Bu besinleri sakın yedirmeyin Çocuklarınızı yanına sokmayın; Bu besinleri sakın yedirmeyin