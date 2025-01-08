Ölen Roketsan mühendisi Serdar Yücel kimdir? Babasından şok açıklama

İlk bulgulara göre, Yücel’in sodyum nitrat içerek intihar ettiği öne sürülürken, baba Ahmet Yücel'in ortaya attığı iddialar olayın seyrini değiştirdi. Soruşturma derinleştirilirken, baba Yücel oğlunun infaz edildiğini iddia etti.

“Evladımdan Sır İstemişler, Vermemiş”

KRT TV canlı yayınına bağlanan baba Ahmet Yücel, oğlunun çok önemli bir görevde bulunduğunu belirterek ölümünün bir intihar olmadığını, infaz olduğunu öne sürdü. Yücel, “Evladımdan sır istemişler, vermemiş. Oğlum intihar etmedi, öldürüldü” ifadelerini kullandı.

“Omuzlarının Üstü Çürümüş”

Baba Yücel, oğlunun ölümüne neden olan maddenin yüzüne poşetle geçirildiğini iddia ederek, “Oğlumun omuzlarının üstü çürümüş, bu ölüm bir infazdır” dedi. Yücel’in açıklamaları, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve soruşturmanın daha da derinleşmesine yol açtı.

Olayın Arka Planı

Serdar Yücel, Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli bir kuruluş olan Roketsan’da yazılım mühendisi olarak çalışıyordu. Ölümünün ardından başlatılan soruşturmada, genç mühendisin kritik projelerde görev aldığı belirtildi. İlk etapta intihar şüphesi üzerinde durulurken, babasının iddialarıyla birlikte olayın başka bir boyutu ortaya çıktı.

Türkiye’de Savunma Sanayi Çalışanlarına Yönelik Şüpheli Ölümler

Türkiye’nin savunma sanayi alanında çalışan mühendislerinin daha önce de benzer şekilde şüpheli ölümleri, kamuoyunda sıkça tartışılmıştı. Yücel’in ölümü de bu bağlamda dikkat çekerken, olayla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiği öğrenildi.