Okullar yarın kar tatili olacak mı? Valilik-MEB son dakika tatil açıklaması

Kar yağışının etkili olduğu bazı illerde valilikler, eğitim öğretime ara verilmesi yönünde karar aldı. Bu kararlar, her ildeki hava koşullarına bağlı olarak güncellenmektedir. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı beklenirken, bazı illerde eğitime ara verildiği bilgisi verilmektedir.

12 Şubat 2025 Kar Tatili Olabilecek İller

Ordu

Samsun

Çorum

Adana

Eğitim-öğretim için tatil kararı alınan diğer iller ve valilik açıklamaları, hava koşullarına göre güncellenmeye devam edecektir.