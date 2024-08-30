Okullar 20 Şubat’a kadar tatil iddiası! MEB’den açıklama var

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması için sayılı günler kaldı. Ancak her geçen gün sosyal medyada okulların açılması ile ilgili yeni iddialar gündeme geliyor. Son iddialara göre, maymun çiçeği virüsü nedeniyle okulların açılışının erteleneceği öne sürüldü. MEB'den okullar 20 Şubat'a kadar tatil iddiasına Jet yanıt geldi.

Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması ertelendi mi? 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala sosyal medyada birçok dezenformasyon gündeme geliyor. Özellikle maymun çiçeği virüsünün ardından okulların açılış tarihinin ertelendiği öne sürülüyordu. Son dakika açıklaması MEB'den geldi. Peki okullar 20 Şubat'a kadar tatil mi?

OKULLAR 20 ŞUBAT’A KADAR TATİL Mİ?

Sosyal medyada gündeme gelen okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi iddialarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Jet hızı ile açıklamaya yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sosyal medyada yayınlanan ve dezenformasyon içeren haberlere itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Milli Eğitim Bakanlığı, açık okulların açılış tarihinde herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü Türkiye'nin 81 ilinde başlıyor. Ancak okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. Sınıfa başlayacak öğrenciler 2-6 Eylül tarihlerinde uyum haftası için okulda olacak. Yani okulların ertelenmesi gibi bir durum söz konusu değil.