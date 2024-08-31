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Oğuz Tongsir başörtüsü yasağı! TYSD Levent tesislerinde olay

Levent TSYD başkanı Oğuz Tongsir'den olay. Kameraman Mehmet İzmirlioğlu ve başörtülü eşini TSYD'nin Levent'teki tesisine almayan Tongsir, 2. kez başörtülülere aynı tarifeyi uyguladı.

Oğuz Tongsir başörtüsü yasağı! TYSD Levent tesislerinde olay

Türkiye Spor Yazarları Derneği, eski günleri aratmayan olaylarla gündemde. TSYD üyesi kameraman Mehmet İzmirlioğlu, Levent'te bulunan tesisleri başörtülü eşiyle birlikte kullanmak istedi.

Ancak Levent'teki tesise giremeyen İzmirlioğlu, Tongsir'e durumu anlattı. Tongsir “İstediğin yere şikayet edebilirsin, elinden geleni ardına koyma” dediğini söyledi.

Logodan Türk bayraklarını kaldırdı iddiası!

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in 2016 yılında da TSYD'nin logosu sessiz sedasız değiştirdiği iddia edildi. TSYD logosunda bulunan Türk bayrağını kaldıran Tongsir, gelen tepkiler sonrası tekrardan bayrağı logoya koymuştu.

15 Temmuz sözleri de olay oldu!

15 Temmuz günü"Tankın önüne nasıl atlamışlarmış? Yahu bu millet 5 lira için gelin arabasının önüne atlar:))) Devlet için tank mank vız gelir.." sözleriyle gündemde olan TSYD başkanı Tongsir daha önce de soruşturma geçirdiği ve X hesabını kapatmak zorunda olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili henüz resmi bir soruşturma başlamadığı öğrenildi. Ancak TSYD üyeleri başörtülü eşlerinde TSYD tesislerini kullanmak istiyor.

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