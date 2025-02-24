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Öğretmenlere güzel haber geldi! MEB tarihi değişikliğe imza attı

Milli Eğitim bakanlığı güzel haberi duyurdu. MEB, Resmi gazetede yayınlandığı kararla öğretmenlere güzel haberi verdi.

Öğretmenlere güzel haber geldi! MEB tarihi değişikliğe imza attı

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumları yönetmenliğinden değişikliğe gitti. Karar resmi Gazete'de yayımlandı. Öğretmenler için güzel haber verildi.

Müdür Baş yardımcılığı kaldırıldı

Öğretmenlerin merakla beklediği haber sonunda geldi. Müdür Baş yardımcılığı, MEB'in Ortaöğretim kurumları yönetmenliği'ne göre 22 Şubat 2025 tarihi itibariyle kaldırıldı. Yapılan düzenleme de liselerde müdür başyardımcılığı kadrosu kalktı.

Çalışan Müdür başyardımcıları ne olacak?

Yapılan düzenleme ile artık liselerdem müdür başyardımcılığı artık olmayacak. MEB'in açıklamasına göre, müdür başyardımcılıkları görev sürelerini tamamlayana kadar devam edecek ve bitiş tarihinden itibaren oraya başka kadro atanmayacak.

MEB'in yeni yönetim nasıl olacak açıklaması bir başka duyuruda netleşeceği öğrenildi. Okul müdürü ve müdür yardımcıların yeni rolü başka bir resmi gazetede yayınlanması bekleniyor.

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