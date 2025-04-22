Ödenen para çer çöp oluyor; Tapuda bunu yapan yandı

Ev, arsa ya da işyeri... Satış sırasında alıcı ve satıcı, tapu harcını düşük tutmak için satış değerini gerçek tutardan daha az beyan edebiliyor. Ancak bu "tasarruf" sandığınızdan çok daha pahalıya mal olabilir.

Gerçek Değeri Göstermemek Neden Tehlikeli?

✅ Ödeme Tamamlanmadan Tapu Devri Yapılırsa...

Satış işlemi tamamlandıktan sonra alıcının yapması gereken ödeme kalmışsa ve tapudaki değer düşük gösterilmişse, satıcı o parayı yasal yoldan tahsil edemez. Çünkü tapu işlemleri resmi belgedir ve mahkemede esas alınır.

✅ Satış İptal Olursa Paranız Geri Gelmeyebilir

Bir gayrimenkulün satışı hukuki bir nedenle iptal edilirse, satıcının geri ödemekle yükümlü olduğu tutar sadece tapuda beyan edilen değer olur. Örneğin 2 milyon TL’lik bir satış 200 bin TL olarak gösterildiyse, iptal sonrası iade edilecek miktar sadece 200 bin TL olur. 1,8 milyon TL buhar olur!

Müşterek Tapulu Taşınmazlarda Tehlike Daha Büyük 🧾

Paylı mülkiyette ortakların önalım hakkı vardır. Satış işlemi düşük bedelle tapuya işlendiğinde bir ortak bu hakkı kullanarak, tapudaki değer kadar ödeme yapıp tüm tapuyu üzerine alabilir. Bu durumda hisse satın alan kişi, gerçek satış bedelinin üstünde ödeme yapmış olsa bile, uzun süren mahkeme süreçleriyle karşı karşıya kalır.

Tapuda Düşük Bedel Göstermenin Doğurabileceği Zararlar

💸 Kalan ödemelerin tahsil edilememesi

📉 Satış iptalinde yasal iadenin düşük kalması

⚖️ Ortakların önalım hakkıyla malı düşük fiyata devralabilmesi

📝 Hukuki süreçlerde delil yetersizliği