O ürünün kilosu sadece 26 TL! Her eve lazım hijyen ürününde dev kampanya

Temizlik ürünlerinin fiyatları ülkemizde oldukça pahalı. Tüketicinin cebini yakan toz deterjan fiyatları ise işte şimdi indirimde. O market sayesinde deterjan fiyatları dip noktasında. İndirimi duyan vatandaşlar ise o marketi doldurdu. Fiyattan yararlanmak isteyen tüketici soluğu o markette aldı! İşte indirim kampanyasının detayları…

10 Kilo Deterjan 269 TL’den Satılıyor!

Aylık indirimlerin yaygın olduğu ülkemizde neredeyse her market indirimlerini duyuran bir broşür yayınlıyor. Şubat ayının gelmesiyle beraber marketler 6 Şubat’ta geçerli olacak indirimli ürünlerini duyurdu. 10 kilo deterjanın 269 TL’ye sunulacağını duyuran market ise A101’den başkası değil.

A101’de ABC marka 10 kiloluk toz deterjanın, 269 TL üzerinden satılacağı 6 Şubat ‘Aldın Aldın’ kataloğunda tüketicilere bildirildi. Katalogdaki diğer fırsatlar ise tüketicileri oldukça sevindirdi. İşte marketteki diğer katalog ürünleri…

Katalog Ürünleri Oyuncuları Mutlu Edecek!

Aldın Aldın kataloğunda Moped’den Smart TV’ye birçok ucuz seçenek bulunuyor. Bunlar: APEC APX2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 46.990 TL, APEC APS2 Elektrikli Moped 29.990 TL, ONVO 65OV900UQ 65” FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 20.999 TL, TOSHIBA 55UA2363DT 55” 4K UHD ANDROID TV 17.499 TL, ONVO 42OV600F 42” FULL HD ANDROID 13 SMART LED TV 7.499 TL, GoSmart WPB01 Powerbank 499 TL, Bilicra TTX1 Tuşlu Cep Telefonu 1.699 TL, Piranha 9916 Kulaklık 399 TL, MPro S22 Akıllı Saat 999 TL, Ofis ve Oyuncu Masası (120 cm x 60 cm) 1.850 TL, Asos Oyuncu Koltuğu 2.699 TL.

Birçok Teknolojik Ürün Yok Fiyatına Satacak!

Buzdolabından çamaşır makinesine A101 tüketiciyi sevindiriyor. İşte ev eşyalarının içeriği: CM 910 INV3 KG Çamaşır Makinesi 11.999 TL, SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL, NF4831 No-Frost Buzdolabı 18.999 TL, GW 1412 Davlumbaz 6.999 TL, GW 1413 Cam Ocak 6.999 TL, GW 1414 Fırın 6.999 TL, Goodwest Sehpa Üstü Cam Ankastre Set 6.999 TL, Pierre Cardin Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 799 TL, Pierre Cardin IPL Cihazı 2.599 TL, Homend Handmaid El Blender Seti 1.399 TL, PHILIPS BHD340/10 Saç Kurutma Makinesi 1.099 TL, Arzum AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 899 TL, Arzum AR5040 Violet Epilasyon Aleti 599 TL, Fantom Master CC 5750 Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL, Arzum AR4024 Şarjlı Dikey Süpürge 6.999 TL, Akıllı Vücut Analiz Baskülü 499 TL.

Ev Ürünleri Hayatınıza Konfor Katacak

Grace Servis Tabağı 149 TL, Borcam Borcam Fırın Tepsisi 329 TL, Round Saklama Kabı 80 cc 79.50 TL, LAV Teddy Bear Kulplu Bardak 49.50 TL, Desenli Kısa Bardak 49.50 TL, Desenli Uzun Bardak 49.50 TL, Kapaklı Şişe 89.50 TL, Kalpli Döküm Kek Kalıbı 499 TL, Çelik Termos Bardak 349 TL, Silikon Servis Gereçleri 79.50 TL, Borosilikat Tencere Limonar 399 TL, Rakle Desenli Kupa Mum Seti 139 TL, Kuşatma Tenceresi 399 TL, Dekor Emaye Kupa 139 TL, Desenli Matara 35 TL, Çocuk Mama Seti 39.50 TL, Dönen Bambu Sunum Tabağı 199 TL, Trend Saklama Kabı 2.2 L 25 TL, Çok Amaçlı Saklama Kabı 35 TL, Kristal Kahvaltılık Set 149 TL, Buzdolabı Organizatörü 19.50 TL, Bambu Kesme Tahtası 199 TL, Rooc Renkli Bıçak 3'lü 55 TL, Borosilikat French Press ve Kupa Seti 129 TL, Kahve Bardağı 15 TL, Saklama Kabı 850 ml 5.90 TL, Saklama Kabı 1.4 L 10 TL, Deco Trend Saklama Kabı 35 TL, Kapaklı Cam Kavanoz 19.50 TL, Plastik Kutu ve Tepsi Çeşitleri 35 TL, Saklama Kabı 2.3 L 15 TL.