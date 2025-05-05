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O ülkenin savaş uçakları peş peşe düştü; Gözler Türkiye’ye çevrildi

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait birkaç Rafale savaş uçağının Pakistan sınırına yakın bölgede düşmesi, uluslararası güvenlik gündeminde büyük yankı uyandırdı.

O ülkenin savaş uçakları peş peşe düştü; Gözler Türkiye’ye çevrildi

Hint medyasında yer alan iddialar, olayın sadece teknik arıza ile açıklanamayacağı yönünde. Gözler şimdi Türkiye’nin geliştirdiği KORAL elektronik harp sistemine çevrildi.


🛑 “Cep Telefonları Çekmedi, Elektronik Cihazlar Durdu”

Olayın ardından yerel televizyon kanallarında yayınlanan görgü tanığı ifadeleri dikkat çekti. Bölge halkı, düşme anlarında cep telefonlarının saatlerce çekmediğini ve elektronik cihazların ani şekilde devre dışı kaldığını belirtti. Bu durum, olayın bir elektronik harp saldırısı olabileceği şüphesini güçlendirdi.

Bazı Hintli savunma analistleri, bu belirtilerin elektronik karıştırma sistemlerine işaret ettiğini söylüyor. Radyo frekanslarının hedef alınarak savaş uçaklarının radar ve haberleşme sistemlerinin devre dışı bırakılmış olabileceği ileri sürülüyor.


Türkiye’nin KORAL Sistemi Gündemde: Pakistan’a Mı Verildi?

Hint medyasında geniş yer bulan ve sosyal medyada hızla yayılan bir başka iddia ise dikkat çekici: Türkiye’nin ASELSAN tarafından geliştirilen KORAL elektronik harp sisteminin Pakistan’a teslim edildiği ve bu sistemin Hint uçaklarının düşmesinde kullanıldığı öne sürüldü.

Ancak bu konuda ne Türkiye ne de Pakistan tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil. Türkiye’nin savunma sanayii politikası gereği bu tür gelişmeler genellikle kamuoyuna açıklanmıyor, ancak uluslararası uzmanlar iki ülke arasında savunma iş birliklerinin son dönemde güçlendiğini belirtiyor.


🧠 Uzman Yorumu: “Modern Savaş, Frekans Alanında Yaşanıyor”

Savunma teknolojileri uzmanı Dr. Mehmet Eren, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“KORAL gibi sistemler, düşman radarlarını kör edebilir, uçakların navigasyon ve iletişim sistemlerini devre dışı bırakabilir. Bu da kontrol kaybına ve düşmelere neden olabilir. Hindistan’ın iddiaları teyide muhtaç ama elektronik harp sistemlerinin savaş alanında giderek daha etkili hale geldiği bir gerçek.”

📌 Resmi Açıklama Bekleniyor

Hindistan Savunma Bakanlığı, olayların teknik sebeplerle meydana geldiğini açıklasa da, medyada yer alan elektronik saldırı ihtimali ve KORAL iddiaları kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor. Uluslararası ilişkiler açısından hassasiyet taşıyan bu konu, önümüzdeki günlerde iki ülke arasında diplomatik bir gerilime neden olabilir.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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