O ülkede büyük Türkiye hazırlığı başladı

Türkiye’de yeni rota olarak belirlenen Libya, ticari başta olmak üzere pek çok alanda işbirliği çerçevesinin genişlemesi kapsamında gündeme oturuyor.

İkili Ziyaret ve Görüşmeler

Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da pekiştirilmesi konusunda stratejik adımlar ele alındı. Yapılan açıklamada;

Ekonomi ve Ticaret İlişkileri:

Görüşmede, Libya ile Türkiye arasındaki ticaretin artırılması, yatırım fırsatlarının desteklenmesi ve kamu ile özel sektör arasında ortaklıkların güçlendirilmesi temel konular arasında yer aldı.

Planlanan Ziyaret:

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yakın zamanda Libya’yı ziyaret edeceği öğrenildi. Bu ziyaretin, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin daha somut adımlarla ilerlemesi açısından önemli bir hazırlık aşaması olarak değerlendiriliyor.

Anlaşmaların Etkinleştirilmesi:

Görüşmede, daha önce imzalanan ikili anlaşmaların ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde uygulamaya konulması için çalışmaların sürdürülmesinin önemi vurgulandı.